Balconi e giardini mediterranei: ecco quali piante scegliere con i suggerimenti di un’esperta di giardinaggio, la blogger Simonetta Chiarugi

Sogni uno spazio verde che richiami la natura rigogliosa e un po’ selvaggia di Saint-Tropez? Che si tratti di un balcone o di un giardino, è un sogno realizzabile a patto che tu viva in una zona calda e soleggiata. Le piante mediterranee sono infatti abituate a climi asciutti e temperature alte. Niente paura se non hai il pollice verde. Seguiremo i suggerimenti di un’esperta.

Gli italiani che amano le piante e che si occupano di giardinaggio sono sempre di più, stando alle statistiche. La passione, nata durante la pandemia, ha fatto apprezzare a molti, anche a quelli che non hanno il pollice verde, la bellezza delle piante e la sensazione di serenità che si prova a prendersene cura. Quando ci si accosta per la prima volta al fantastico mondo della botanica, la prima difficoltà che si incontra è quella di non saper scegliere la specie adatta al proprio spazio verde. Oggi infatti ci occuperemo di piante a bassa manutenzione che non richiedono troppa acqua e troppe cure, tipiche di balconi e giardini mediterranei. Lo faremo con i consigli di Simonetta Chiarugi.

Chi è Simonetta Chiarugi

Simonetta Chiarugi è una plant influencer, un’appassionata del verde che ha trasformato in lavoro il suo amore per le piante. È blogger e autrice di testi di giardinaggio, tra cui “Felicità verde: la piccola guida per coltivare in casa”, la sua ultima pubblicazione.

Sul suo profilo Instagram ci porta sulla spiaggia di Cap Taillat nei pressi di Saint-Tropez, lungo un sentiero che costeggia il mare, all’interno di un’area protetta. La vegetazione è magnifica. Si tratta di piante che sopravvivono alla siccità e richiedono poca manutenzione. Perfette per chi non ha molto tempo da dedicare al giardinaggio. Andiamo a conoscerle.

Balconi e giardini mediterranei come a Cap Taillat

A Cap Taillat crescono piante da fiore o a foglia grigia. L’atriplex halimus fa parte di quest’ultima categoria. Ha foglie fitte e minute di un bel colore grigioverde con sfumature azzurrine. È una pianta adatta a terreni sabbiosi con scarsa tolleranza al freddo.

Si sviluppa con lentezza e raggiunge un’altezza di circa un metro e mezzo. Richiede un vaso di 16 o 18 centimetri di diametro. Molto bella è anche l’anthyllis barba-iovis con un bel fogliame grigio argenteo. Questa pianta fiorisce nei mesi estivi regalando fiori di un giallo pallido.

Ti puoi dimenticare di loro se vai in vacanza

Anche l’elicriso di rosmarino cresce bene in climi caldi e aridi e ci si può dimenticare di dargli acqua. Ha foglie strette e lanuginose di un bel grigio tendente al blu. Durante l’estate produce fiori di un giallo molto delicato. Particolarmente bella è la jacobaea maritima, una pianta molto antica con foglie lobate di colore grigio argenteo. Risulta vellutata al tatto per la presenza di una lanugine che riveste le foglie e che produce splendide sfumature di colore, dall’argento al bianco, a seconda della luce che riflette.

Infine, l’alyssum maritima che profuma delicatamente di miele. Produce piccoli fiori commestibili, bianchi e profumati, dal gusto piccante simile alla senape selvatica. Insieme alle foglie, si usano nelle insalate e nei formaggi per aromatizzarli.