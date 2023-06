Pelle del viso liscia e luminosa con la reverse skincare: ecco la tecnica coreana che spopola su TikTok

È importante fare una corretta skincare quotidiana per mantenere la pelle levigata e illuminare il viso. Arriva dalla Corea questo trattamento di bellezza lanciato da una beauty influencer

Le piattaforme social oggi non rappresentano solo un modo per condividere foto o pensiere personali, ma sono diventati un tramite per divulgare contenuti utili. Potremmo, ad esempio, apprendere tutti i passaggi di una ricetta, le qualità e i difetti di alcuni elettrodomestici, oppure cosa usare per pulire un forno. Possiamo anche trovare consigli e recensioni su prodotti di bellezza nuovi o del passato, come truccarci per nascondere occhiaie o palpebre cadenti. Con i social, inoltre, è possibile scoprire tecniche poco conosciute che riguardano la cura della pelle del viso e le abitudini che provengono da paesi lontani. A tal riguardo, su TikTok ha letteralmente spopolato una tecnica molto particolare, lanciata da un’influencer di origini coreane. Un metodo che prevede l’applicazione di specifici cosmetici in un ordine un po’ insolito.

Pelle del viso liscia e luminosa con la reverse skincare, ecco il trend di bellezza lanciato da Ava Lee

La beauty influencer Ava Lee ha condiviso online un video dove mostrava nel dettaglio come effettuare questa tecnica. Solitamente, dopo avere lavato adeguatamente il viso, siamo abituate ad applicare prima un detergente, per poi passare il tonico, un siero ed una crema idratante. La routine di bellezza, per rendere la pelle del viso morbida e idratata, è singolare perché inverte l’applicazione di alcuni prodotti. Il trattamento sembrerebbe essere adatto a chi ha una pelle secca e disidratata, anche se sarebbe meglio prima chiedere un parare al proprio dermatologo. L’influencer vive a New York ma è di origini coreane e propone tutti gli step di questa skincare “al contrario”.

Vediamo nel dettaglio quali sarebbero tutti i passaggi per avere la pelle del viso liscia e luminosa con la reverse skincare. Il trattamento prevede la stratificazione degli ingredienti, il primo è la crema idratante, da lasciare agire per 5 minuti, per donare subito un effetto rimpolpante e illuminante. Poi dovremo stendere un tonico con dei dischetti di cotone, sa lasciare in posa per altri 5 minuti. Successivamente si stende nuovamente la crema viso per un risultato “glow”, ovvero lucido. Attenzione però a non provare questo metodo prima di truccarsi, perché potremmo avere difficoltà poi a stendere fondotinta a cipria. Nonostante la reverse skincare permetta di idratare e illuminare subito, non è detto che sia ideale da fare ogni giorno e per tutti i tipi di pelle.

