Lo sai che il ventaglio che usava tua nonna può valere tanti euro? Cerca in casa se hai uno di questi. Altro che Gratta e Vinci

A volte, in casa, possediamo dei valori senza neanche saperlo. Magari, chiusi in una cassapanca, dove riponiamo gli oggetti appartenuti ai nostri cari. Eppure, ogni tanto, faremmo bene a controllare quello che vi si trova dentro perché potrebbe avere un valore grande. Ad esempio, hai un ventaglio che apparteneva a tua nonna? Faresti bene a non buttarlo

Sappiamo che l’inflazione sta facendo fare, a tante famiglie, una grossa fatica dal punto di vista economico. Costringendo tanti a dover integrare, in qualche modo, le proprie entrate per riuscire a far fronte a tutto. A volte, però, senza fare troppa fatica, basterebbe controllare nei propri cassetti o nel baule di famiglia.

Infatti, non tutti sanno che potrebbero avere in casa una vera fortuna. Che non ti farà, magari, diventare milionario, ma certamente ti aiuterà a vivere un poco più serenamente, per qualche mese. Ad esempio, ci sono dei Monopoli (o Monopoly, come si chiama ora), che hanno un discreto valore. E potrebbero darci qualche euro in più, in caso di vendita, che male non fa.

Non solo il Monopoli. Sono tanti gli oggetti in casa che possono valere tanti soldi

Non solo. Anche i fumetti possono avere un valore e se per caso ne avessimo qualcuno in solaio, faremmo bene a controllarli. Lo sai che il ventaglio che usava tua nonna può valere tanti euro? Esatto.

Anche il ventaglio con il quale la nonna usava sventolarsi, in estate, per sfuggire al caldo, potrebbe avere un grande valore. Se ne avessimo uno in casa dovremmo farlo valutare, prima di buttarlo o, peggio ancora, regalarlo via. Soprattutto, se è tramandato da generazioni.

Per dire, su eBay, un ventaglio antico del diciottesimo secolo viene venduto a 480 euro. Uno con guscio di tartaruga e piume di struzzo, invece, è valutato 500 sterline inglesi. Certo, esistono anche dei ventagli vittoriani in madreperla che trovi a non meno di 5mila euro.

Una ventola da lutto francese, ad esempio, la si trova a poco più di 200 euro. Praticamente, la stessa quotazione di un ventaglio in carta e legno del XIX secolo. Uno in pizzo e paillettes, invece, è quotato tra i 100 e i 120 euro. Una ventola ricamata in seta nera è proposta a 130 euro. Come si vede, si spazia tra varie quotazioni e molto dipende dallo stato di conservazione e dal suo anno di creazione.