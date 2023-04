Occhiaie sparite e sguardo luminoso a 50 e 60 anni: i migliori correttori per pelli mature sotto i 7 euro

Sono diversi i fattori che possono causare le occhiaie e superati i 40 possono essere ancora più evidenti. Per non spendere un patrimonio ecco i migliori correttori economici che non si accumulano tra le pieghe e donano un effetto naturale straordinario. Occhiaie sparite e sguardo luminoso a 50 e 60 anni: cosa fare?

Stress, sonno stanchezza, allergia, poca idratazione, problemi ereditari, alimentazione scorretta, sono le principali cause della comparsa delle occhiaie scure, che tanto detestiamo. A volte non basta riposarsi per cancellarle definitivamente, ma dobbiamo ricorrere a degli escamotages, anche completamente naturali. Potrebbero ridurre l’inestetismo con semplici impacchi a base di tè, camomilla, cetriolo, patate, da fare la sera ed al mattino.

Quando i segni del tempo sono sempre più evidenti, bisogna ricorrere ad un cosmetico, alleato di bellezza, il correttore. Oltre ad essere utile a coprire le occhiaie, può nascondere i brufoli ed altri piccoli inestetismi della pelle. Ma non tutti i prodotti sono uguali, cambiano non solo le confezioni e i modi di applicazione, ma anche la texture e composizione. Esistono ad esempio quelli arricchiti con vitamine, acido ialuronico, finish ed altri elementi idratanti, ideali per pelli mature.

Occhiaie sparite e sguardo luminoso a 50 e 60 anni, ecco i prodotti più economici da acquistare

Le donne over 40 che vogliono contrastare l’invecchiamento della pelle con il make up, possono farlo utilizzando, però, i trucchi adeguati. Infatti, sarebbe meglio optare per prodotti particolarmente idratanti, anche nel caso dei fondotinta. Per illuminare il volto e nascondere le macchie più scure del contorno occhi meglio comprare un correttore che faccia traspirare la pelle. Se vogliamo un risultato finale piuttosto naturale, le consistenze più liquide sono le migliori, in molti casi.

Alcuni cosmetici di qualità hanno prezzi alti e non sempre è possibile acquistarli, altri costano meno di 7 euro e sono adatti alle pelli mature. Online ha ottenuto recezioni altissime, in molti siti e forum, il correttore fluido Maybelline New York Cancella età. È in un pratico contenitore con applicatore a spugnetta e non forma le classiche pieghette, perfetto per occhiaie e imperfezioni sul viso. Costa circa 4 euro il Catrice Camouflage Liquid o Concealer con pennello, resistente all’acqua e a lunga durata.

Altri marchi da provare

Astra long stay concealer costa circa 6 euro, è coprente, ha fattore di protezione 15, componenti in silicone, ideale per levigare e rimpolpare la pelle. Stesso prezzo per il Wycon liquid concealer, texture perfetta e molto efficace per le occhiaie scure, contiene estratto di mandorle e proteine della soia. Prezzo incredibile, solo 3 euro per l’Essence camouflage effetto opacizzante, consistenza fluida, coprenza alta e lunga tenuta. Kiko Milano propone il correttore Skin Tone Concealer, a poco più di 6 euro, finish naturale e applicazione precisa e semplice. Meno di 5 euro il Revolution C5 ha una formula leggera ma coprente, perfetta anche per pelli sensibili, grazie all’olio di jojoba ed altri principi attivi.