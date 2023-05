Gambe snelle con questi pantaloni estivi comodi e chic che slanciano anche senza indossare i tacchi

Cerchi una soluzione per coprire le gambe grosse o non toniche anche quando fa caldo? Questi pantaloni alla moda fanno proprio al caso tuo.

Le prime giornate calde fanno venire una gran voglia di estate, ma soprattutto ci suggeriscono che è arrivato il momento di cambiare look: bisogna svestirsi.

Via cappotti e maglioncini per fare spazio a magliette, canotte e vestiti di tutte le forme e fantasie.

L’unico problema è che indossare indumenti più corti potrebbe creare un certo disagio a chi non ha un fisico sodo o longilineo.

Cominciano così a fare capolino braccia e gambe non più toniche che danno il la ad una serie infinita di paranoie.

Del resto, però, è anche vero che non si può patire il caldo: quindi come fare?

Per fortuna, ci pensa l’abbigliamento a venire in nostro soccorso con alcuni furbissimi stratagemmi per coprire o mascherare pancetta e fianchi.

Inoltre, potresti sfoggiare gambe snelle con questi pantaloni estivi comodi e chic sempre alla moda da usare in tutte le occasioni che vuoi.

Caldo, non ti temo

Visto che i pantaloni non sono ariosi come le gonne o i vestiti, è fondamentale la scelta di tessuti leggeri e freschi.

Questo però non significa buttarsi a capofitto nell’acquisto di pantaloni dalle fantasie più varie, difficilissimi da abbinare.

La vera novità è che in estate vanno benissimo anche i classici pantaloni neri, ottimi sia per look da ufficio quanto per il tempo libero.

Hanno un effetto coprente e poi, si sa, il nero sfina anche senza bisogno di mettere i tacchi e farsi venire il mal di piedi.

L’unico dubbio potrebbe riguardare gli abbinamenti da sperimentare per svecchiare il solito outfit in previsione della nuova stagione.

Di seguito, ecco dunque una mini guida con i suggerimenti più interessanti pensati da alcune delle più famose riviste di moda.

Gambe snelle con questi pantaloni estivi comodi e chic: tutti i look più belli da copiare subito

Il primo e più immediato capo che viene in mente di abbinare ai mitici pantaloni neri è senza dubbio l’altrettanto iconica camicia bianca.

Ma come sceglierla? Visto il caldo dirompente, il consiglio è di puntare su un modello oversize, ottimo anche per mascherare eventuale grasso in eccesso.

Allo stesso, i pantaloni sarebbero da preferire in versione wide leg e a vita alta.

Per quanto poi riguarda le scarpe, basta un paio di sabot, da sempre il giusto compromesso tra eleganza e comodità.

E se vuoi elevare il tono del tuo look, magari in previsione di un aperitivo, non devi fare altri che indossare dei gioielli dorati.

In alternativa puoi indossare sempre una camicia, ma di taglio maschile e molto ampio.

Portala aperta sopra ad una semplice t-shirt bianca o una canotta a costine.

Ai piedi, andranno benissimo un paio di sneakers o ciabattone platform, anche quando ad esempio se sei in giro per una città d’arte.

Infine, se vuoi rivoluzionare un po’ il solito abbinamento con camicia o maglietta bianca, puoi optare per un gilet.

Questo è un vero look da sera, da completare con sandali anche bassi a listini sottili.