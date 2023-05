Dopo quattro sedute consecutive al ribasso, i mercati azionari americani mostrano i muscoli evitando il peggio. Tuttavia, poco o nulla è cambiato rispetto alla settimana precedente. Wall Street, quindi, si trova in una situazione abbastanza paradossale. Non riesce e decollare, ma quando è messo alla prova dagli orsi reagisce con molta veemenza allontanandoli. A questo punto ogni seduta, ogni settimana potrebbe essere quella giusta per assistere alla partenza di un forte movimento direzionale. Più questa fase di stallo si prolunga, infatti, e più violento potrebbe essere il successivo movimento direzionale.

I mercati azionari americani mostrano i muscoli, ma manca la conferma dell’inversione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 5 maggio a quota 33.674,38, in rialzo dell’1,65% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dell’1,24%.

Time frame giornaliero

Dopo quattro sedute al ribasso (era da circa due mesi che non si vedeva un pattern del genere), quella di venerdì è stata molto “bullish” e ha nuovamente spinto le quotazioni del Dow Jones verso la resistenza in area 34.200. Il superamento di questo livello potrebbe spingere i prezzi verso nuovi massimi storici in area 35.500.

In caso contrario, una discesa fino in area 32.800 potrebbe essere molto probabile.

Time frame settimanale

Ancora una volta i ribassisti hanno cercato di rompere al ribasso la resistenza storica passa in area 35.050. Siamo, quindi, alla quarta settimana consecutiva che il supporto regge la spinta dei ribassisti. Solo un deciso superamento di questo livello potrebbe spingere le quotazioni al rialzo verso nuovi massimi storici in area 40.000. Una chiusura settimanale inferiore a 33.289, invece, potrebbe far invertire al ribasso la tendenza in corso. In questo caso ritorni in area 30.500 potrebbero essere probabili.

