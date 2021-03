Con l’arrivo della bella stagione suona il campanello di allarme dei raggi UV. Si deve correre ai ripari per proteggere la pelle dagli agenti aggressivi del sole che possono causare danni permanenti.

Tra i più gravi è possibile menzionare i tumori della pelle ma vanno ricordate anche le macchie solari, gli eritemi solari e l’invecchiamento cutaneo che determina le tanto odiate rughe.

Ad ogni modo è bene ricordare che i raggi UV hanno anche effetti positivi, tra cui la stimolazione della produzione di vitamina D e dell’attività dei globuli bianchi, un’azione disinfettante e la produzione di melanina che determina la tanto amata abbronzatura.

I frutti di stagione in primavera ed estate arrivano in soccorso per contrastare gli effetti nocivi del sole. In particolar modo è possibile realizzare una maschera per il viso con le fragole. Essendo ricche di vitamina C, infatti, le fragole doneranno alla pelle un aspetto sano e tonico. A queste si aggiungerà del semplice olio di oliva. Il risultato sarà un viso più sano, grazie all’effetto esfoliante di questi due prodotti che permette di eliminare le cellule morte. Inoltre, questo frutto in combinazione con l’olio rende questo composto ricco di antiossidanti e vitamine aiutando la pelle a difendersi dagli agenti aggressivi del sole ovvero i raggi UV.

Dunque, con questo frutto di stagione sarà possibile proteggere la pelle dai raggi UV

Ingredienti

a) 4 fragole mature;

b) 1 cucchiaio di olio di oliva.

Preparazione

Dopo aver lavato e pulito le fragole si ridurranno ad una poltiglia omogenea. A questo punto si potrà aggiungere l’olio. I due ingredienti si mescoleranno in modo da ottenere un composto uniforme.

Una volta pronta la maschera potrà essere posata su viso e collo e lasciata in posa per 20 minuti. Trascorso questo tempo bisognerà sciacquare con acqua fredda. L’applicazione potrà essere ripetuta due volte alla settimana.

La natura è una fonte inesauribile di rimedi fai da te ma con una maschera preparata con questo frutto di stagione sarà possibile proteggere la pelle dai raggi UV per sfruttarne al massimo gli effetti positivi.