Proprio in questi giorni il freddo ha iniziato a colpire da Nord a Sud con temperature in calo e forti venti.

Condizioni che, tanto quanto il caldo, rischiano di danneggiare la nostra cute.

Molti credono che in autunno e in inverno si possa tranquillamente abbassare la guardia per quanto riguarda la cura e la protezione della pelle.

Niente di più sbagliato.

Non solo i raggi UV continuano a colpirci, anche se con minor intensità rispetto all’estate, ma vento e basse temperature sarebbero fenomeni altrettanto aggressivi.

Tra i nemici giurati della pelle troviamo inoltre gli sbalzi termici quando passiamo da un ambiente riscaldato all’esterno.

Per questo anche in questo periodo sarebbe necessario fornire alla pelle del viso, la più esposta, la giusta dose di idratazione e protezione.

Tutti i danni del freddo

Col freddo viene intaccato lo strato più superficiale dell’epidermide, così come il sottile velo protettivo di sebo prodotto.

Questo può condurre a pelle secca e che si screpola facilmente, così come ad antiestetici rossori.

A rimetterci sono compattezza, elasticità e tono.

È proprio in queste condizioni che alcuni piccoli difetti e rughe d’espressione potrebbero intensificarsi ed apparire più visibili.

Per questo potrebbe essere d’obbligo rivedere la propria beauty routine con una crema idratante adeguata.

A questo proposito potrebbe essere utile scoprire come ottenere rughe riempite e sguardo disteso con queste 3 creme contorno occhi a meno di 30 euro.

Per quanto riguarda il viso invece potremmo avere una pelle compatta e radiosa anche in inverno con queste 3 creme idratanti ed antiage.

Se d’estate la parola d’ordine è leggerezza, col cambio stagione avremmo bisogno di prodotti decisamente più corposi.

Vediamo le proposte. (n.d.r. Le creme riportate sono stati scelte dalla redattrice secondo il proprio gusto e le informazioni in suo possesso).

Pelle compatta e radiosa anche in inverno con queste 3 creme idratanti ed antiage

FILORGA OXYGEN GLOW (50 ml; 40 euro): questa crema servirebbe a nutrire le pelli più secche e disidratate, andando a levigare e rimpolpare le linee del viso.

VICHY SLOW AGE CREMA QUOTIDIANA ANTIOSSIDANTE CORRETTIVA DEI SEGNI DELL’ETÀ IN FORMAZIONE – SPF 30 (50 ml; 39,29 euro) : consigliata per pelli da normali a secche, possiede anche il fattore di protezione UV 30. Agirebbe sui segni dell’età, sulle macchie, sulla perdita di tono e sull’elasticità.

consigliata per pelli da normali a secche, possiede anche il fattore di protezione UV 30. Agirebbe sui segni dell’età, sulle macchie, sulla perdita di tono e sull’elasticità. EAU THERMALE AVÈNE DERMABSOLU CREMA FONDAMENTALE GIORNO ANTI-ETÀ (40 ml; 46 euro): a base di acido ialuronico e di un principio attivo vegetale simile al retinolo che servirebbero a rassodare e intervenire su tutti i segni dell’invecchiamento. Anche se non ci sono ancora prove supportate da studi scientifici. Al tempo stesso, questa crema calmerebbe i rossori della pelle ripristinando la naturale luminosità del viso.

In tempi di Black Friday in giro si possono trovare ghiotte offerte e sconti interessanti, perché non approfittarne?

