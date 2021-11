Capita un po’ in tutte le famiglie che avanzino alcuni cibi e che vengano poi riciclati per preparare altri piatti. Questo spesso capita con il pane che, per quanto possa essere buono, specie se cotto nel forno a legna, una volta indurito, non è sicuramente più gradito.

In tal caso, per evitare di buttarlo, viene solitamente grattugiato e poi utilizzato per le impanature.

Oppure in alternativa, viene tostato per preparare delle ottime bruschette.

Ma vi è un modo per riutilizzare il pane indurito che è infallibile.

Mai più spreco di pane con questa gustosissima ricetta che farà impazzire tutti

Tra i piatti più amati da tutti, soprattutto dai bambini, ritroviamo certamente le polpette. La ricetta tradizionale le vede preparate con la carne e al sugo.

Oggi però proporremo una ricetta semplice ed originale, grazie alla quale potremo utilizzare il pane indurito. Al contempo, inserire, un alimento che non tutti mangiano, soprattutto i bambini.

Stiamo parlando delle polpette di pane con crema ai peperoni.

Un piatto pronto in pochi minuti, preparato con ingredienti semplici e genuini, che piacerà anche ai più piccini.

E che soprattutto, farà mangiare a questi ultimi i peperoni.

Questo alimento ricchissimo di antiossidanti, infatti, è spesso scartato dalla dieta dei bambini perché non gradito dagli stessi.

Ma a questa ricetta anche i più piccoli non sapranno resistere.

Vediamo cosa occorre per preparare 4 porzioni

Per preparare la crema di peperoni basta avere in casa:

6 peperoni dolci;

Olio e sale q.b.

Per ottenere questa crema, andiamo innanzitutto ad ungere i peperoni e a metterli nel forno a 170 gradi, per circa mezz’ora.

Dopodiché li lasciamo raffreddare e togliamo la pelle. Frulliamo la polpa ottenuta, facendo attenzione a scolare il liquido interno, che una volta filtrato, sarà una vera e propria colatura di peperoni.

A questo punto aggiungiamo olio e sale q.b., fino ad ottenere una crema.

Vediamo poi cosa occorre per preparare le polpette:

3 uova,

300 grammi di parmigiano grattugiato;

Pane q.b.

Procediamo in questo modo

In una ciotola mettiamo le uova sbattute, il formaggio, il pane avanzato che abbiamo precedentemente fatto ammorbidire con l’acqua, e infine la crema di peperoni.

Saliamo a nostro piacimento e facciamo riposare l’impasto.

Fatto questo, ci bagniamo le mani e andiamo a formare le polpette. Le passiamo nel pangrattato e poi possiamo friggerle oppure cuocerle al forno.

Con queste polpette conquisteremo tutti. E anche i bambini mangeranno i peperoni che difficilmente sono graditi alla loro età. Possiamo tranquillamente dire quindi mai più spreco di pane con questa gustosissima ricetta che farà impazzire tutti.

