Prendersi cura dell’orto è un vero e proprio impegno. Infatti, piantare degli ortaggi, delle erbe o dei fiori, richiede dedizione e pazienza. Ma, più di tutto, richiede conoscenza. Sapere cosa fa bene alle nostre piante, come curarle e gli errori da evitare, infatti, rende il nostro lavoro certamente più semplice. Ma l’informazione deve assolutamente essere alla base di tutto. Scoprire i piccoli segreti che il mondo del giardinaggio e dell’agricoltura nascondono, significa capire la vita delle nostre piante. Solo così potremo guardare i risultati ed esserne completamente fieri.

Ecco il motivo straordinario per cui tutti lo stanno piantando vicino alle cipolle

C’è un piccolo trucco di cui vogliamo parlare oggi in particolare. Questo segreto riguarda le consociazioni tra piante. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma i nostri ortaggi possono crescere meglio e più velocemente se accanto ad essi piantiamo i giusti alleati. In questo caso vogliamo parlare delle cipolle e di come prenderci cura della loro crescita. E dobbiamo assolutamente sapere, in questo caso, che per avere cipolle buone e gustose c’è un alleato davvero imbattibile.

Piantare il timo con le cipolle, un risultato che sicuramente ci renderà più che soddisfatti

Abbiamo capito bene: il migliore amico delle nostre cipolle, in questo caso, è il timo. Questa pianta, messa accanto al nostro ortaggio, avrà degli evidenti effetti benefici. Renderà, infatti, le nostre cipolle più gustose, migliorandone anche il profumo.

Perciò, se le stiamo coltivando, procuriamoci subito del timo. Infatti, ecco il motivo straordinario per cui tutti lo stanno piantando vicino alle cipolle! Da oggi sappiamo come prenderci cura al meglio della nostra pianta. E, soprattutto, conosciamo un segreto in più per sfruttare tutte le fantastiche proprietà del nostro orto. Insomma, un asso della manica che non è assolutamente da sottovalutare. E tutti si chiederanno perché le nostre cipolle sono così buone e profumate!

