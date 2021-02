Il rossetto: il grande assente dalle nostre vite con l’arrivo della pandemia. Eppure, oggi più che mai vale il consiglio di Coco Chanel. La first lady diceva “se siete tristi, se avete un problema sentimentale, truccatevi, mettete il rossetto rosso alle labbra e attaccate!”. E allora, anche sotto la mascherina, non deve mancare un filo di rossetto per sentirsi subito più belle, più femminili, più audaci. Ma per un rossetto a lunga resistenza e dal risultato impeccabile è indispensabile prendersi cura, in prima battuta, delle labbra. E poi basterà qualche semplice trucchetto su come applicarlo.

Ecco allora che basterà seguire questi semplici consigli per labbra carnose e sensuali:

Lo scrub

Per ottenere labbra morbide, a prova di bacio, basterà fare un leggero scrub con zucchero e miele e lasciarlo in posa per circa 20 secondi. Si dovrà poi eliminare il tutto con una velina e un po’ di acqua tiepida.

Il primer

Molte make-up artist consigliano di usare il primer per stendere il fondotinta. In realtà, stendendolo anche sulle labbra prima di applicare il rossetto, assicurerà un colore più saturo e uniforme.

Tenuta extra del rossetto

Per una tenuta extra del rossetto basterà tamponare le labbra, dopo la prima passata di colore, con la polvere di riso o una cipria trasparente. Anche coprire per intero le labbra con la matita, aiuterà il lip a durare più a lungo e a rendere il colore più intenso. Inoltre, con questa semplice mossa, si eviterà il cosiddetto effetto “nude”, con il solo contorno della matita sulle labbra.

Effetto bling-bling

E’ possibile amplificare l’effetto bling-bling delle labbra con un semplice gesto. Quale? Applicando con un pennellino per il rossetto dei pigmenti glitter al centro dell’arco di cupido. Per rendere le labbra più carnose, basterà usare una matita contorno labbra in un tono burro. Esalterà la naturale curva e il volume delle labbra.

Total Make up

Il rossetto è solo per le labbra? Niente di più falso! Basterà sfumare con i polpastrelli un tocco di gloss anche su palpebre e zigomi per realizzare un make-up super luminoso. Per un effetto soft contouring, si consiglia di usare un lipliner di un tono più scuro del lucidalabbra. Il gloss dovrà essere posto al centro e il prodotto scaricato, stendendolo verso l’esterno con l’ausilio di un pennellino.

Labbra con zero pellicine

I rossetti opachi o dal finish polveroso esigono labbra super idratate e con zero pellicine. È importante prendersi cura delle proprie labbra, idratandole. Non solo con l’uso di un burro cacao, ma anche applicando degli impacchi idratanti a base di crema e olio.

Con un rossetto sempre a portata di mano, basterà seguire questi semplici consigli per labbra carnose e sensuali. Anche a prova di mascherina.