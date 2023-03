Pazzesco quanto si potrebbe guadagnare adesso puntando 30.000 euro su questo BTP: ecco la strategia da seguire

Oggi tutti i risparmiatori possono sfruttare un’opportunità incredibile di guadagno a basso rischio grazie al recente aumento dei tassi di interesse. Questo ha causato un crollo dei prezzi dei Buoni del Tesoro Poliennale, ma con l’avvicinarsi della fine della politica restrittiva della BCE, questi titoli stanno diventando sempre più interessanti. Se si investissero 30.000 euro nel titolo decennale, si potrebbe ottenere un guadagno significativo.

Secondo gli analisti di mercato ed economisti, il recente aumento dei tassi di interesse potrebbe presto raggiungere il picco massimo. La BCE ha aumentato il tasso di interesse nell’area euro al 3,5% a metà marzo, ma le recenti difficoltà finanziarie della banca americana SVB e, soprattutto, del Credit Suisse, potrebbero spingere Christine Lagarde a fermare il rialzo dei tassi.

L’attuale fase di mercato offre una incredibile opportunità di guadagno

L’interruzione dell’aumento dei tassi d’interesse può causare una diminuzione dei rendimenti. Evento ancora più probabile se si verifica il previsto rallentamento della crescita economica nei prossimi mesi e un calo dell’inflazione. Gli investitori potrebbero trarre vantaggio dal calo dei rendimenti, investendo in obbligazioni a tasso fisso, come i BTP. Quando i rendimenti dei BTP diminuiscono, il loro prezzo aumenta, offrendo un’opportunità di profitto per gli investitori che li hanno acquistati in precedenza.

Attualmente, chi investe in BTP può ancora beneficiare dei rendimenti più alti dell’ultimo decennio. Infatti, è pazzesco quanto si potrebbe guadagnare in questo modo. Per questo motivo, investire in Buoni Poliennali a medio e lungo termine potrebbe essere una scelta opportuna. Acquistando un BTP con scadenza a 5 o 10 anni, gli investitori possono seguire due strategie: approfittare di un rialzo dei prezzi e rivendere in un futuro vicino. Oppure mantenere l’obbligazione fino alla scadenza per ottenere il rendimento fisso previsto, tra i più alti nell’ultimo decennio per questo genere di investimento.

Pazzesco quanto si potrebbe guadagnare con questo BTP

Prendiamo ad esempio il Buono del Tesoro Poliennale con scadenza a giugno 2032 (ISIN: IT0005466013). Attualmente, il prezzo di questo titolo è di 77,5 euro, ma a giugno 2032 lo Stato lo rimborserà a 100 centesimi. Ciò significa che chi acquista questo BTP ora e lo mantiene fino alla scadenza, ha la certezza di guadagnare quasi il 30% in conto capitale. Inoltre, al guadagno in conto capitale si aggiunge il flusso cedolare annuale, portando il rendimento totale al 35%.

Facciamo un rapido calcolo. Acquistando 30.000 euro nominali di questo BTP al prezzo di 77,5 centesimi, si spenderanno circa 23.300 euro comprensivi di commissioni. Quindi, alla scadenza, il guadagno sarà di 6.700 euro lordi in conto capitale. A questo va aggiunto un flusso cedolare annuale pari a 285 euro lordi.

In alternativa, è possibile decidere di vendere il titolo prima della scadenza e lucrare sull’eventuale aumento dei prezzi. A marzo 2022, il BTP era quotato a 94 centesimi, e non è escluso che nei prossimi mesi possa avvicinarsi nuovamente a questo livello.

Attenzione ai rischi dell’investimento: meglio sempre diversificare

È pazzesco quanto si potrebbe guadagnare investendo in questo Buono del Tesoro Poliennale. Tuttavia, gli investimenti in BTP non sono completamente privi di rischio e quindi non c’è mai la certezza matematica del guadagno. Anche se i BTP sono considerati un’opzione di investimento sicura, ci sono alcuni fattori di rischio da tenere in considerazione.

Inoltre, è importante fare una valutazione attenta dei rischi e delle opportunità dell’investimento in BTP e comunque diversificare sempre l’investimento e non puntare mai tutti i soldi su di un solo strumento.