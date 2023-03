I pantaloni di Laura Pausini da Radio Deejay inaugurano la primavera. Le tappe dei suoi concerti

Ospite a Radio Deejay, dopo un matrimonio segreto, Laura Pausini è sulla bocca di tutti. Divertente e bravissima la cantante incanta anche con i look tutti da copiare.

Un matrimonio a sorpresa, quello di Laura Pausini e Paolo Carta, che è finito subito sulle prime pagine dei giornali online. Un amore che dura da tantissimo tempo, quasi venti anni, e che oggi si consolida anche davanti la legge. Nonostante fosse una sorpresa per tutti, la Pausini ha comunque lasciato intendere che il momento era arrivato tramite qualche post su Instagram che recitano frasi come “che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia, c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi”.

Il tour nel Mondo 2023 2024

La Pausini oltre ad aver regalato un matrimonio segreto è pronta anche ad incontrare i suoi fan, ovviamente quelli sparsi in tutto il Mondo, con un tour mondiale. La data zero del tour è 8 dicembre a Rimini. Poi si sposterà a Roma il 12 per poi proseguire nel resto d’Italia con Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Bolzano e infine Milano.

Sarà poi in Europa precisamente a Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles, Parigi, Zurigo e Stuttgart. Non poteva mancare la sua amata Sud America con Città del Messico, Monterrey, Quito, Buenos Aires, San Paolo, Lima e Bogotà. Per poi arrivare negli Stati Uniti, a Miami, Houston, Chicago, Los Angeles, Orlando e poi New York. I biglietti saranno disponibili online da sabato 25 marzo 2023.

I pantaloni di Laura Pausini

Ieri da Radio Deejay Laura Pausini si è raccontata. Ha parlato del matrimonio e del nuovissimo tour. Ma quello che è saltato all’occhio era il super look che ha indossato. Infatti la cantante ha scelto un look total denim, che ora per la primavera va di gran moda.

Camicia slim in denim chiaro con sopra una micro e cropped giacca sempre in denim a contrasto. Tutto abbinato con dei pantaloni cargo con maxi tasche sempre in denim chiaro. Il pantalone portato così è il vero must have della stagione primaverile che non possiamo lasciarci scappare. E così i pantaloni di Laura Pausini possiamo facilmente copiarli per questa stagione e indossarli per le nostre uscite e per la nostra quotidianità.