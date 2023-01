In Borsa le uova rivelano il segreto per abbattere le perdite e massimizzare i guadagni sui mercati

In Borsa le uova rivelano il segreto per abbattere le perdite-proiezionidiborsa.it

Qual è l’obiettivo di ogni investitore? Ovviamente quello di guadagnare il più possibile con il capitale investito. Per massimizzare i guadagni il segreto è ridurre al minimo le perdite e le uova ci suggeriscono come ottenere facilmente questo risultato. Ecco come fare.

La prima regole per guadagnare è non perdere. Sarà banale, sarò ovvio, ma è così. Chi non perde mantiene sempre il suo capitale intatto, il suo potenziale di guadagno integro. Chi invece perde, per esempio il 10%, poi dovrà riguadagnare non il 10%, ma oltre l’11% per recuperare il denaro perduto.

Questo concetto risulterà ancora più chiaro estremizzando l’esempio. Chi, dopo una serie di operazioni, ha perduto il 50% del capitale, quanto deve guadagnare per riportare la situazione in pari? Chi aveva 100 e adesso si ritrova 50, per tornare a 100 deve guadagnare il 100%, deve raddoppiare il capitale rimasto. Ecco perché ridurre le perdite è la prima regola.

In Borsa le uova rivelano il segreto per ridurre al minimo le perdite

Questa regola vale per chi fa trading di brevissimo periodo, con operazioni di qualche ora (scalping), o di qualche giorno. Ma è un principio che dovrebbe applicare anche chi ha un orizzonte temporale d’investimento di medio e lungo periodo. E come si abbattono le perdite? Ce lo rivelano le uova, con un esempio.

Immaginiamo una persona che va a fare una spesa e compra 4 confezioni da 6 uova. Distribuisce i beni comprati in due sacchetti e quando arriva alle uova, il bene più delicato, deve decidere in quale sacchetto metterle. Qual è la scelta più corretta? Una persona accorta metterà due confezioni in un sacchetto e due in un altro. Perché, se malauguratamente un sacchetto dovesse cadere e le uova rompersi, ha comunque sempre due confezioni integre.

Come applicare la regola delle uova alla strategia d’investimento

Ecco perché in Borsa le uova rivelano il segreto per ridurre al minimo le perdite. Non è difficile immaginare come applicare questa regola in una strategia d’investimento. La diversificazione è il primo principio per ridurre possibili perdite. Chi ha 100 da investire non deve mettere tutto il denaro in un solo strumento, ma distribuirlo su più investimenti.

Facciamo un esempio pratico. Immaginiamo di avere 100.000 euro da investire per un breve periodo, magari 12-24 mesi in vista dell’acquisto di una casa. Se il risparmiatore ha individuato come forma d’investimento i conti di deposito, dovrebbe distribuire il denaro su conti diversi e su più scadenze. Una volta individuati i 3 migliori conti di deposito vincolato, che rendono di più, potrebbe investire 20.000 euro a 6 mesi. Poi potrebbe investire 30.000 euro su un secondo conto a 12 mesi e i restanti 50.000 euro su un terzo deposito a 24 mesi.

L’investitore con questa strategia minimizzerà il rischio di perdite, ma adotterà anche una diversificazione temporale. Così, se avesse necessità di una parte del denaro prima del rimborso dei 24 mesi, potrebbe attendere la scadenza di quello a 6 mesi. In questo modo non si perderebbero gli interessi promessi dal conto.

La stessa strategia potrebbe essere adottata per gli investimenti nei titoli di Stato. L’investitore accorto punterà parte del denaro su scadenze più brevi e parte su bond, per esempio BTP, con scadenze più lunghe e rendimenti maggiori.