Pavimenti brillanti e pulito splendente anche sulle fughe con questo ingrediente naturale

Piccole soluzioni ai problemi di tutti giorni arrivano dalla natura. Senza spendere soldi per complessi prodotti chimici, possiamo sfruttare alcune qualità presenti naturalmente in ciò che ci circonda.

Lo sapevano bene le nostre nonne, che risolvevano gran parte dei problemi con dei rimedi naturali. Se le scarpe maleodoravano, ecco pronte le bucce di limone, che incredibilmente assorbivano gli odori pesanti. Per non parlare di tutti i rimedi che provenivano dal bicarbonato. Ebbene oggi scopriamo l’efficacia dell’epsomite, più conosciuta come Sale di Epson. Forse non lo sappiamo, ma possiamo ottenere pavimenti brillanti e pulito splendente anche sulle fughe oltreché molti altri effetti ancora. Vediamo come.

Facile da reperire ed economico

Si chiama sale di Epson per il nome della località inglese in cui questa gemma di sale viene estratta naturalmente. A dispetto del nome, la produzione non viene più dall’Inghilterra e dovrebbe essere molto facile da reperire, visto che avviene per reazione chimica. Possiamo trovarlo in barattoli presso erboristerie, farmacie oppure semplicemente accedendo agli store online. Si tratta in estrema sintesi di un composto di magnesio e solfato che forma piccoli cristalli prismatici. Ma come può intervenire sulla bellezza del nostro pavimento? Semplice, basta seguire pochi passaggi.

Le proprietà chimiche del Sale di Epsom, anche chiamato sale inglese, sono molto utili per sbiancare. Questo è vero specialmente per le piastrelle e le fughe sporche con il tempo. Per avere questo effetto basta sciogliere 10 cucchiai di sale all’interno di 4 litri di acqua calda dentro al nostro secchio. Utilizziamo un sapone liquido (per le fughe può andare bene anche un sapone per i piatti), visto che l’effetto dal sale completa, e non sostituisce del tutto, quello dei normali prodotti per la pulizia. Ora possiamo versare la soluzione nelle piastrelle interessate, facendo particolare attenzione alle intersezioni. Spazzoliamo a fondo e poi risciacquiamo con cura.

Pavimenti brillanti e pulito splendente anche sulle fughe oltreché molti altri effetti ancora

In casa possiamo anche aiutarci con il sale di Epsom per la pulizia dei sanitari dal calcare. Inoltre, quando bruciamo una padella, possiamo provare a utilizzarlo sull’area interessata con una buona dose di acqua calda aiutandoci a scrostare con la spugna. Il risultato sarà notevole.

Al di là delle faccende domestiche, il sale di Epsom ha molti impieghi ulteriori insospettabili. Molti lo utilizzano nel terreno del proprio giardino. Pare infatti abbia effetto fertilizzante e nutriente, oltre che antiparassitario. Basta discioglierlo nel nebulizzatore per cospargerlo sui fiori che ci sembra ne abbiano bisogno

La pulizia della casa dovrebbe essere al centro dei nostri pensieri. Alle volte è facile migliorare la vivibilità di un ambiente: basta trovare la pianta giusta, come quella da interno di moda nel 2023. Oppure basta migliorare la nostra organizzazione per pulire a fondo. C’è un metodo, detto delle tre scatole, che secondo gli ideatori riuscirebbe a migliorare di molto qualsiasi procedura di pulizia, talvolta rendendo persino quest’ attività economicamente remunerativa. Non ci resta che provarla.