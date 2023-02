Questa pianta alla moda nel 2023 impazza in salotti e condomini e farà crepare d’invidia gli ospiti

Potersi godere uno spazio elegante, piacevole e bello da vedere. Questo è l’obiettivo che ci dovrebbe guidare quando ci prendiamo cura di un ambiente interno. Specie se si tratta di uno in cui trascorriamo molto tempo.

Possiamo fare da noi, spesso. Ad esempio cercando su Instagram i numerosi profili curati da giardinieri e designer per prendere spunti dalle loro idee brillanti. Oppure possiamo iniziare decorando casa con una pianta come la celebre Monstera deliciosa. Questa pianta alla moda nel 2023 impazza in salotti e condomini e sarà l’invidia di chi ci viene a trovare.

Secondo le regole del Feng-Shui porta buon auspicio!

Piace perché è eclettica ed inusuale. Non è un caso che rientrasse tra le piante preferite della celebre artista ed attivista messicana Frida Kahlo, che infatti la ritraeva in molte delle sue opere.

È una sempreverde caratterizzata dalle foglie giganti (fino a 50 centimetri) dalla forma slanciata ma inarcuata. È come se ci fossero degli immensi squarci che rendono il profilo frastagliato ed originale anziché banale e ripetitivo. Un richiamo a linee tondeggianti e fantasiose che piace a molti quando si tratta di design. Ad una certa età le foglie diventano persino naturalmente bucate. La radici, poi, sono volanti. Si arrampicano a qualsiasi supporto in cui si trovano. Per questo è decisamente sensato fornirle un bastone o un sostegno attorno cui svilupparsi. D’altronde questo esemplare proviene dalle profondità delle foreste tropicali messicane, dove qualsiasi metodo è buono per accedere a dei raggi di luce privilegiati ed all’umidità dell’aria.

La Monstera deliciosa è solo uno delle tantissime specie di questa pianta, ma è certamente la più ricercata ed alla moda. Ha un grandissimo vantaggio. È una pianta da interno, aspetto che la rende consona per uffici o soggiorni, ed è molto facile da curare. Non ama però il contatto diretto con i raggi del sole, anche se ha bisogno di certo di una buona dose di luminosità (e possibilmente di umidità) in stanza.

Se però dobbiamo scegliere una posizione in cui piazzarla, ricordiamo la sua crescita e longevità. Può vivere tranquillamente 15 anni e con il tempo amplierà di molto sia il suo fogliame che l’altezza del fusto (che in natura supera tranquillamente i vari metri). In pratica può diventare il fulcro di un salotto verde.

Basterà innaffiare la pianta per 15 giorni, vista la sua capacità di cogliere l’umidità dallo spazio circostante. Come da regola però assicuriamoci di tanto in tanto che la terra non sia totalmente asciutta. Può essere il momento di dissetarla, anche tramite un nebulizzatore.

Il proposito di portare il verde delle piante in casa non ha solo un effetto di purezza nell’aria. Secondo le regole basilari del Feng Shui sono in grado anche di trasportare energia positiva. È proprio ciò che ci serve per avere relax e serenità in un ambiente. Sarà per questo che la tendenza 2023 nel mondo della moda parte proprio dalle decorazioni a fiori sui tessuti.