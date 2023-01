Patatine fritte super croccanti e mai più molli: segui questi 3 segreti e non te ne pentirai!

Le patatine fritte sono uno dei finger food più apprezzati in assoluto. Vuoi provare a farle in casa e assicurarti che siano molto croccanti? Prova a seguire i trucchi che ti proponiamo.

Preparare un piatto di patatine fritte può sembrare molto semplice. Che ci vuole in fondo? Basta friggerle seguendo alcune basilari regole che tutti conosciamo. Bisogna, quindi, semplicemente avere un minimo di dimestichezza in cucina.

Eppure leggendo questa guida scoprirai che quest’affermazione è molto superficiale. Infatti, puoi rendere ancora più buone e croccanti le tue patatine fritte prestando alcune semplici accortezze mentre le prepari.

Presta attenzione alla scelta delle materie prime

Alla base della buona riuscita di ogni ricetta ci sono gli ingredienti che scegli per prepararla. Proprio per questo non devi essere mai superficiale.

Se vuoi preparare delle patatine fritte super croccanti e mai più molli devi usare l’olio giusto. Il migliore è l’extravergine di oliva. È quello che permette di far risaltare di più il sapore delle patate. In caso tu sia in cerca di un’alternativa più economica opta per l’olio di arachidi.

Usa sempre patate a pasta gialla o rossa e mai altre varietà. Quelle a pasta bianca hanno infatti un alto contenuto di amido e una volta fritte tenderanno ad essere più molli. Un altro consiglio? Non togliere la buccia alle patate a pasta gialla.

Mettile in ammollo in una ciotola con acqua e sale

Prima di cucinarle prova a mettere le patatine in una ciotola contenente acqua e sale. Lasciale in ammollo al suo interno per circa 20 minuti.

Quindi sciacquale e scolale. Infine falle asciugare sulla carta assorbente e procedi solo poi a friggerle. Così facendo le patatine scaricheranno l’amido in eccesso. Pertanto saranno più croccanti una volta che le avrai cotte.

Patatine fritte super croccanti e mai più molle: cuocile due volte e salale solo alla fine

In pochi lo sanno ma se vuoi delle patatine fritte davvero buone devi cuocerle due volte e a diverse temperature. Prima di tutto cuocile a 165° gradi e fin quando non diventano di un colore giallo intenso. Depositale momentaneamente su un canovaccio e poi falle friggere nuovamente a una temperatura più elevata e cioè circa 185° gradi.

Per assicurarti che la temperatura raggiunta dall’olio sia quella giusta faresti bene a procurarti un termometro da cucina.

Una volta pronte non ti resta che condirle. Ebbene sì, non dovresti mai mettere il sale e altri condimenti durante la frittura ma solamente dopo.

Così eviterai di dover cambiare l’olio troppo spesso. Vedrai che seguendo questi consigli le tue patatine fritte saranno ancora più gustose e croccanti del solito. Buone da leccarsi i baffi!

