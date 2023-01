Cari collezionisti, occhio alle novità! Ecco le bellissime monete che la Zecca dello Stato sta per rilasciare

Testo Articolo: Il 2023 ha tutti i presupposti per essere un anno veramente incredibile per la numismatica. Preparatevi, dunque, a scoprire quali saranno le prossime monete italiane da inserire nella vostra collezione.

Una delle priorità più importanti per un numismatico, o un collezionista, è quella di essere sempre informato riguardo all’uscita di nuove monete. Questo è vero per diverse ragioni.

Innanzitutto, si hanno maggiori possibilità di acquistare le monete desiderate, prima che il loro prezzo aumenti. Le monete nuove di zecca, infatti, soprattutto quelle rilasciate in edizioni limitate, possono diventare molto costose sul mercato secondario.

Quando la loro domanda supera l’offerta, il valore di questi esemplari potrebbe aumentare a dismisura, arrivando a costare anche 2, 5 o 10 volte il prezzo di acquisto. In secondo luogo, un numismatico che è sempre al corrente delle ultime emissioni, potrebbe avere anche maggiori possibilità di completare le sue collezioni.

Cari collezionisti, occhio alle novità! Il 2023 sarà un anno davvero importante, alla pari del 2022

Per quanto riguarda il nostro Paese, il 2022 è stato un anno davvero ricco e sostanzioso. Infatti, sono state emesse diverse monete commemorative, come quella dedicata all’arma dei Carabinieri, alla scomparsa di Falcone e Borsellino; o ad alcuni artisti come Antonio Canova e Dante Alighieri.

Anche quest’anno le sorprese saranno davvero tantissime. In mancanza ancora del programma numismatico 2023 completo, ci sono però alcune anticipazioni, fornite direttamente dagli ultimi decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Vediamole insieme.

Ecco le monete commemorative che sicuramente usciranno nel 2023

Tra le monete commemorative da 2 euro, ad esempio, spiccano:

quella dedicate ad Alessandro Manzoni , per celebrare il 150° della sua morte;

, per celebrare il 150° della sua morte; quella dedicata all’Aeronautica Militare che compie ben 100 anni dalla sua fondazione.

Un’altra moneta interessante, che vale la pena tenere d’occhio, è quella dedicata alla Fontana di Diana e Atteone, posizionata nel parco della Reggia di Caserta. Inserita nella serie “Fontane d’Italia”, essa avrà un valore nominale di 10 euro e sarà realizzata in oro 900 proof.

Dalla serie “Mondo sostenibile”, invece, sappiamo che verrà emessa una moneta da 5 euro proof, dedicata all’elefante africano che è a rischio estinzione. La moneta probabilmente verrà realizzata in bronzital e sarà a colori e fluorescente.

Stando alle anticipazioni, inoltre, per la serie “Riedizione della Lira”, quest’anno verrà proposta la storica 5 lire Delfino, emessa dal 1951 al 1956 e dal 1966 al 2021. L’esemplare verrà coniato in doppia versione in oro 999, uno dal valore nominale di 20 euro e l’altro di 50 euro.

Quindi, cari collezionisti, occhio alle novità perché l’offerta numismatica di quest’anno sarà veramente eccezionale!

Una moneta celebrativa dedicata a Raffaella Carrà

Per concludere, pare che nel 2023 verrà anche emessa un’altra moneta commemorativa, dedicata alla celebre cantante Raffaella Carrà, deceduta nel luglio del 2021. Questo esemplare verrà inserito nella serie “Grandi Artisti Italiani”, già composta da Eduardo De Filippo, Ennio Morricone e Alberto Sordi.

La cantante è stata selezionata dopo un sondaggio sottoposto ai collezionisti, registrati sul sito ufficiale della Zecca Italiana, che hanno dovuto scegliere tra:

Anna Magnani;

Raffaella Carrà;

Anna Marchesini;

Monica Vitti.

A seguito della votazione, il Poligrafico ha, quindi, inserito la proposta di emissione, tra quelle sottoposte per il 2023, alla Commissione tecnico-artistica. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi al riguardo.