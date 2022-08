Quando le idee scarseggiano ma si ha comunque il desiderio di servire un piatto sfizioso, goloso e semplicissimo, il contorno di patate e peperoni è davvero l’ideale. In soli 10 minuti si potrà portare in tavola un piatto ricco e appetitoso. Patate e peperoni al forno fanno parte di quelle ricette che si realizzano facilmente e che accontentano tutta la famiglia in poche mosse. Le patate, poi, sono una vera risorsa in cucina, perfette da consumare sia in estate che in inverno. Per questo motivo, sono in molti a farsene una scorta. Germogliare velocemente, però, potrebbe essere uno dei piccoli inconvenienti della lunga conservazione. Tuttavia, per rallentare questo processo esistono diversi trucchetti, alcuni davvero semplici ma molto efficaci. A questo punto, prepariamo la nostra ricetta.

Ecco tutto l’occorrente per 4 persone

Ingredienti:

5 patate novelle;

2 peperoni rossi;

300 g di mozzarella fresca;

olio extravergine d’oliva q.b.;

pangrattato q.b.;

origano q.b.

Patate e peperoni al forno, un contorno facile e sfizioso per fare un figurone. Preparazione

Per realizzare il piatto servirà lavare le patate in modo accurato, poi sbucciarle e affettarle. Le fette devono essere piuttosto sottili. Poi, prendere i peperoni, eliminare il picciolo e i semi presenti e poi tagliarli a striscioline sottili.

A questo punto, trasferire le fette di patate in una ciotola, unire anche i peperoni e condirli con olio e sale. Per rendere il piatto ancora più gustoso, si consiglia di aggiungere anche una bella manciata di origano essiccato. Mescolare e amalgamare con cura tutti gli ingredienti. Poi, trasferire tutto in una pirofila. Livellare con un cucchiaio e poi aggiungere anche le fettine di mozzarella. Concludere con una generosa dose di pangrattato.

A questo punto, non ci resta che far cuocere il nostro contorno in forno. Impostare il forno a 200°C, far riscaldare e poi inserire le verdure. Far cuocere per circa 40 minuti. Prima di servire lasciar raffreddare leggermente le verdure gratinate ed ecco che in poche mosse si potrà godere di un piatto semplice e goloso. Inoltre, ricordiamo che le patate e i peperoni al forno possono essere conservati a temperatura ambiente per un giorno. Poi, per durare un po’ in più bisognerà riporli in frigo, in cui potranno restare per un massimo di 24 h.

