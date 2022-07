Buone da mangiare e anche belle da vedere. Le melanzane speciali in padella che prepareremo oggi sono un vero asso nella manica in cucina. Perfette da servire come secondo o addirittura come piatto unico, le melanzane in questione sono ripiene e cotte in padella in appena di 10 minuti.

Nel Belpaese, le melanzane sono di stagione da giugno a ottobre e tantissime sono le pietanze che si possono preparare. Imperdibili, ad esempio, le polpette di melanzane dal cuore cremoso e l’involucro croccante. Una ricetta facile e veloce che accontenta grandi e piccini in pochi minuti.

Quest’oggi, la ricetta che proponiamo è quella con carne macinata e mozzarella. Insomma, sono davvero strepitose queste melanzane in padella senza frittura, consigliatissime.

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane tonde;

200 g di carne macinata di manzo;

200 g di mollica di pane;

60 g di parmigiano grattugiato;

200 gr di mozzarella;

1 uovo;

una manciata di pomodorini;

ciuffo di prezzemolo;

spicchio di aglio;

sale, pepe e olio q.b.

Strepitose queste melanzane in padella senza frittura, un piatto dal ripieno saporito per un pranzo o cena veloce. Preparazione

Lavare e asciugare le melanzane. Poi, tagliarle a metà e incidere la polpa ed estrarla pian piano con un cucchiaio. Tagliare la polpa e metterla in una ciotola. Intanto, salare le melanzane svuotate (sia dentro che fuori) e lasciarle spurgare. Intanto, in una padella far rosolare lo spicchio d’aglio con un filo d’olio, poi aggiungere la polpa di melenzane e far cuocere per un paio di minuti. Dopo, eliminare l’aglio, togliere la polpa di melanzane e inserire nella stessa padella il macinato di carne. Far rosolare per altri 5 minuti. A fine cottura, aggiungere la polpa cotta e amalgamare gli ingredienti.

A questo punto, unire anche la mollica di pane sbriciolata, i pomodorini tagliati a pezzetti, l’uovo, poi il prezzemolo tritato finemente e mescolare. Aggiungere anche la mozzarella tagliata a dadini. Insaporire anche con un pizzico di sale e uno di pepe. Successivamente, creare con le mani delle polpette.

Riprendere le melanzane svuotate, sciacquarle e tamponarle con della carta assorbente. Poi, riempirle con il ripieno. Per cuocerle, inserirle in una padella grande e antiaderente, munita di coperchio. Poi, versare un mezzo bicchiere d’acqua, chiudere il coperchio e lascia cuocere per 10 minuti.

