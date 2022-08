Ci sono persone che, aventi la maggiore età, non solo non hanno un lavoro, e quindi non hanno una retribuzione, ma non hanno nemmeno altri redditi. E nello stesso tempo non possiedono alcun bene. Nella fattispecie, si definisce che la persona è nullatenente e come tale non può sostanzialmente subire a livello amministrativo un’aggressione da parte dei creditori in caso di debiti. Ovverosia possono anche scattare le ingiunzioni di pagamento, ma sono inutili in assenza di beni mobili o immobili che possono essere venduti per ripagare i debiti.

E questo anche perché un vero nullatenente non ha nemmeno un conto corrente bancario. Così come non ha una carta di credito e nemmeno beni di valore che si possono pignorare nell’abitazione in cui vive. In più, sempre perché non è in possesso di beni, oltre a non avere soldi il nullatenente non ha nemmeno un’auto intestata. E se magari ha il conto corrente bancario o postale, questo è addirittura in rosso.

Chi è un nullatenente e cosa rischia se ha debiti

Inoltre, rispetto al passato, con la figura del nullatenente si identifica pure quel soggetto che in realtà possiede dei beni, ma questi ai sensi di legge non sono pignorabili. E questo perché, oltre alla casa dove si vive, ci sono dei beni che sono assolutamente impignorabili in quanto sono necessari alla sopravvivenza. O in certi casi pure la vita potrebbe essere a rischio.

Beni mobili

Beni impignorabili che spaziano dal letto ai tavoli dove si mangia, passando per i vestiti e la biancheria. Ecco quindi chi è un nullatenente, ma ci sono pure tanti altri beni anche mobili che sono assolutamente non pignorabili. O che comunque sono pignorabili ma solo in parte. Basti pensare che, ai sensi si legge, nemmeno l’anello nuziale può essere pignorato.

I beni che non possono essere pignorati, dalla polizza vita alla pensione

Per esempio, un nullatenente, per quanto sopra detto, è definito tale pure quando è solo titolare di un’assicurazione sulla vita. In quanto i premi versati sono ai sensi di legge impignorabili e insequestrabili. Così come il nullatenente che ha solo la pensione di invalidità non rischia spesso nulla se ha debiti.

In quanto la pensione di invalidità può essere pignorata solo per la quota eccedente quella necessaria per vivere una vita dignitosa e per non mettere a rischio la salute del soggetto anche se questo è moroso. E gli stessi discorsi valgono non solo per la pensione, ma anche per l’eventuale pignoramento dello stipendio.

