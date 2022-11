Pasta frolla sempre morbida anche senza uova, burro e latte con l’ingrediente segreto della nonna

Crostate, biscotti e dolci vari saranno strepitosi, ricchi di gusto e soprattutto più leggeri grazie alla ricetta furba della nonna. Una pasta frolla che si prepara in 5 minuti e che non richiede l’uso delle uova, del burro e persino del latte per essere sempre morbida e golosa. Una leggera alternativa alla ricetta tradizionale che altro non è che un impasto di farina, zucchero, burro, uova e un pizzico di sale. Il tutto aromatizzato con gli aromi come la vanillina, oppure la buccia di un agrume.

Di seguito, tutto l’occorrente per circa 24 biscotti

Per la ricetta light bastano 5 minuti per poter realizzare dei deliziosi biscottini, magari accompagnati dalla crema al cioccolato senza uova che sta spopolando. La pasta frolla sempre morbida che prepareremo di seguito, poi, è l’ideale anche per creare la base di una delle crostate più amate del momento. Pochi ingredienti e tanto gusto per una ricetta molto versatile. L’ingrediente segreto è lo yogurt che regala morbidezza all’impasto.

Ingredienti

125 ml di yogurt bianco (possibilmente senza zucchero);

90 g di zucchero semolato;

250 g di farina tipo 00;

60 g di olio di semi (in alternativa olio di riso);

3 g di lievito per dolci, oppure un pizzico di bicarbonato;

la scorza di un limone.

Tutti i passaggi per una pasta frolla sempre morbida e friabile al punto giusto

Realizzare la pasta frolla senza uova, burro e latte è davvero facilissimo. In una ciotola, mescolare la farina setacciata con lo zucchero e il lievito per dolci. Successivamente, versare lo yogurt bianco, poi l’olio e infine aggiungere anche la scorza del limone grattugiata, (oppure un aroma preferito). Amalgamare gli ingredienti prima con un cucchiaio e poi con le mani. Trasferire l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato e impastare fino a ottenere un panetto uniforme e liscio. Basteranno 5 minuti per creare la pasta frolla.

A questo punto, possiamo usare il panetto subito, oppure lasciarlo in frigo a riposare. Successivamente, prendere due fogli di carta da forno e inserire la pasta all’interno. Con l’aiuto di un mattarello stendere la pasta frolla e formare un grande disco di circa 1 centimetro di spessore. A questo punto, possiamo prendere un coppapasta e creare quanti più biscotti possibili con un solo disco. Poi, ripetere il procedimento con la pasta avanza per creare altri biscotti. Infine, far cuocere in forno alla temperatura di 180°C per un massimo di 10 minuti.

Con il primo disco di pasta si può creare anche la base di una squisita crostata. Basterà inserire la pasta all’interno di uno stampo, tagliare l’eccesso di impasto e bucherellare il fondo con una forchetta prima della cottura in forno che dovrebbe durare 20 minuti.