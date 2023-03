Pasta e fagioli cremosa e super saporita con i segreti di Mara Venier: ecco la ricetta

Mara Venier oltre ad essere una bravissima conduttrice è anche una cuoca d’eccezione. Ama la televisione ma anche stare in cucina e preparare ogni tipo di manicaretto. La pasta e fagioli è proprio uno dei suoi cavalli di battaglia. Scopriamo la sua ricetta e qual è il segreto per renderla molto gustosa.

La pasta e fagioli è una ricetta tipica della cucina italiana e soprattutto delle regioni del Sud. Un primo piatto della tradizione povera contadina e preparato con ingredienti semplici ed economici.

Saporita, gustosa e cremosa, questa pasta è un classico comfort food che piace proprio a tutta la famiglia.

Possiamo prepararla con tante varietà di fagioli, ma di certo i più comuni sono i cannellini, i borlotti, quelli rossi, ecc.

I fagioli utili all’organismo

I fagioli sono tra i legumi più amati al Mondo. Non solo per il loro sapore ma anche per le innumerevoli proprietà benefiche.

Tra le caratteristiche principali troviamo un alto contenuto di fibre che aiuterebbe a mantenere l’intestino regolare e la presenza di minerali come il calcio, il fosforo e il potassio. I fagioli sarebbero un valido aiuto anche contro l’eccesso di colesterolo. Sono perfetti per chi è a dieta, dato che saziano velocemente e a lungo.

Quindi i fagioli svolgono un ruolo importantissimo nell’alimentazione, ma facciamo attenzione perché potrebbero provocare gonfiore addominale e crampi.

Pasta e fagioli cremosa e super saporita con i segreti di Mara Venier

Ma torniamo alla nostra amata pasta e fagioli. Come molte ricette della tradizione, anche di questo piatto ne esistono diverse varianti. Oggi vogliamo proporre la versione di un noto personaggio televisivo.

Mara Venier è la signora indiscussa della domenica pomeriggio. Una conduttrice amatissima dal pubblico e molto seguita sui social. Mara Venier è anche una cuoca eccezionale. Quella della cucina è una grande passione che condivide spesso con i suoi follower.

Dunque, la pasta e fagioli è uno dei cavalli di battaglia della conduttrice. Una ricetta semplice ma che farà innamorare chiunque. Scopriamo i dettagli.

Per 4 persone occorrono circa 200 g di fagioli secchi e 150 g di spaghetti spezzati o ditalini rigati. Il segreto è quello di utilizzare un soffritto di carota, cipolla e sedano. Nella pentola a bollire, uniamo anche 2 patate a tocchetti che garantiranno una cremosità eccezionale.

Per insaporire non possono mancare un rametto di rosmarino, una manciata di pepe, dei pomodorini, il sale e l’olio EVO.

Con la ricetta della pasta e fagioli di Mara Venier, prepareremo un piatto semplice, gustoso e avvolgente.

Come ammollare i fagioli secchi

Ecco come la Venier rendere la pasta e fagioli cremosa e super saporita. Ma ricordiamo di lasciare questi legumi una notte in ammollo per renderli morbidi e digeribili.

Sciacquiamoli sotto l’acqua corrente ed eliminiamo quelli anneriti. Versiamoli in una bacinella piena di acqua fredda e lasciamoli un’intera notte (devono aumentare il loro volume). Sarebbe indicato cambiare l’acqua almeno un paio di volte. Alcuni aggiungono anche mezzo cucchiaino di bicarbonato.