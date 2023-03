Oriana Marzoli è stata espulsa da un Paese dopo quasi 80 denunce? Ecco la verità

Oriana Marzoli è stata allontanata dal Cile a causa di diverse denunce ricevute? Ecco un video del passato che spunta e la verità della prima finalista di questo Grande Fratello VIP.

Oriana Marzoli è una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello VIP. E dopo essere diventata la prima finalista, sicuramente il suo ruolo nella casa è diventato ancora più importante. L’influencer venezuelana ha sicuramente raccolto critiche e consensi. Ma non si può dire che non abbia comunque retto diverse puntate di questa edizione con il suo carattere spumeggiante e la sua lingua tagliente.

Il suo passato prima del Grande Fratello VIP che viene fuori

Abbiamo tutti conosciuto Oriana grazie a questa edizione del Grande Fratello VIP. Ma, come tutti, anche la venezuelana ha un passato. E questo è uscito fuori nelle ultime ore. Da poco, infatti, si è venuta a sapere una vecchia notizia che darebbe delle informazioni scioccanti. Oriana Marzoli è stata davvero espulsa dal Cile a causa di quasi 80 denunce?

Ecco la verità riguardo all’espulsione e alle denunce ricevute

La verità riguardo questa storia arriva dalla stessa Oriana Marzoli. Quest’ultima, infatti, ha girato un video prima di entrare nella casa dove racconta la sua verità. E spiega soprattutto cosa è successo. La venezuelana, avendo sentito questa storia, ci ha tenuto a fare chiarezza. E ha voluto dire la sua, per fare luce su delle accuse che, possiamo dirlo, sono piuttosto pesanti.

Oriana Marzoli è stata espulsa davvero dal Paese? Ecco tutta la verità

L’influencer, durante un’intervista, ha fermamente smentito questa notizia che già aveva dell’assurdo. E che nonostante ciò aveva avuto un’eco davvero incredibile. Oriana spiega fermamente di essere stata in Cile grazie a un programma a cui ha partecipato. E spiega come non abbia mai infranto la legge o le regole del Paese. Dunque, non è assolutamente vero che Oriana Marzoli è stata espulsa dal Cile. Ed è lei stessa a confessarcelo.