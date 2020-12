Quando siamo di fretta, un bel piatto di pasta può sempre salvare un pranzo o una cena. La pasta è velocissima da preparare, e può essere condita con quasi tutti gli ingredienti che si trovano in dispensa. Uno degli inconvenienti che spesso si incontrano nel preparare la pasta, tuttavia, è il fatto di dover occupare due pentole e due fuochi per preparare in una pentola il sugo, e nell’altra la pasta.

Alla fine del pasto avremo il doppio di pentole da lavare, e per di più, non sempre abbiamo a disposizione due fuochi liberi, e a volte ci tocca fare i giocolieri con pentole e padelle per preparare una buona pasta su un unico fuoco. Ma niente paura, esiste un trucco geniale per risolvere questo inconveniente: preparare la pasta e il condimento nella stessa pentola, e per di più in un battibaleno. Pasta e condimento preparati nella stessa pentola con questa ricetta geniale e semplicissima. Ecco come.

Ingredienti per 2 persone

a) 200 gr di pasta corta

b) due patate medie

c) 100 gr di cime di broccoli

d) un cucchiaio di olio di oliva o una noce di burro

e) qualche foglia di prezzemolo fresco (facoltativo)

f) sale q.b.

Il procedimento per preparare pasta e condimento nella stessa pentola è molto semplice. Sbucciamo, mondiamo e affettiamo le patate in cubetti piccoli. Poi laviamo e tagliamo i broccoli a misura di boccone. In una pentola capiente mettiamo a bollire abbondante acqua salata. Quando l’acqua bolle, gettiamo tutti insieme la pasta, le patate a cubetti e le cime di broccoli. I condimenti cuoceranno insieme alla pasta, disfandosi un po’, e creando una ‘salsa’ cremosa al punto giusto. Quando la pasta è cotta, scoliamo il contenuto della pentola. Condiamo con un cucchiaio di olio o una noce di burro, e se lo gradiamo, qualche foglia di prezzemolo fresco. Buon appetito!

Ecco anche un’altra proposta sfiziosissima: la pasta con sugo di pomodori secchi e capperi per un piatto mediterraneo vivace e coinvolgente.