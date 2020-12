Chi non ama la pizza fatta in casa? Soprattutto nel periodo del lockdown, la tradizione di preparare la pizza in casa tutte le settimane si è diffusa sempre di più nelle case italiane. Sono addirittura nate delle ‘competizioni’ casalinghe alla ricerca della pizza perfetta. Se la scelta di salsa, formaggio e condimenti di qualità è fondamentale per la buona riuscita della pizza, altrettanto fondamentale è che l’impasto sia preparato con la massima cura e seguendo un procedimento rigoroso. Molti si saranno però scontrati con un inconveniente fastidioso durante la preparazione della pizza fatta in casa: l’impasto ha la tendenza ad appiccicarsi alle mani, e non è facile impastare se abbiamo le dita completamente ricoperte di una colla di acqua e farina. Ma niente paura, esiste un metodo semplicissimo per sbarazzarsi di questo inconveniente. Ecco svelato il trucco geniale per non sporcarsi le mani quando si impasta la pizza.

Le pizze più umide sono anche le più collose

Per preparare la pizza possiamo scegliere di impastare gli ingredienti su un piano, o anche all’interno di una ciotola capiente. Possiamo cominciare a mescolarli anche con un cucchiaio, ma prima o poi arriva il momento in cui ci tocca letteralmente ‘mettere le mani in pasta’. Tuttavia, soprattutto se preferiamo un impasto morbido e molto umido, è difficile riuscire ad impastare senza ritrovarsi le dita ricoperte dall’impasto quando è ancora colloso.

Ma c’è una soluzione. Svelato il trucco geniale per non sporcarsi le mani quando si impasta la pizza: basta utilizzare un ingrediente semplicissimo che abbiamo già a portata di mano.

Basta oliare bene le mani, soprattutto la punta delle dita

Per non sporcarsi le mani quando si impasta la pizza bastano pochi secondi, e un paio di cucchiai di olio di oliva. Il trucco è semplicissimo: distribuiamo un’abbondante quantità di olio di oliva sulle mani, ricoprendo bene soprattutto la punta delle dita. L’impasto scivolerà sulla nostra pelle senza appiccicarsi, e saremo liberi di affondare le mani in pasta senza rimanere invischiati.

Se ci sentiamo in vena di sorprendere i commensali con una pizza veramente speciale, ecco la ricetta della pizza più antica del mondo, direttamente dalle civiltà classiche.