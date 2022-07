Appetitosa, facile e veloce, la pasta con zucchine e gamberetti è un grande classico della tradizione. Un primo piatto che riesce ad accontentare tutti e si può servire in tantissime occasioni diverse. Perfetto per pranzi o cene estive preparate all’ultimo momento. L’abbinamento tra le zucchine e i gamberetti regala un gusto delicato e saporito a cui è difficile resistere. Le zucchine, prodotti di stagione, sono reperibili praticamente ovunque e si prestano a tantissime ricette, soprattutto di contorni. Le zucchine all’aceto, ad esempio, sono molto gettonate e si realizzano in appena 10 minuti.

Poi, non è difficile neanche recuperare i gamberetti, che siano freschi o surgelati. Dunque, la ricetta di oggi, ovvero la pasta con zucchine e gamberetti cremosissima ma senza panna è un vero asso nella manica in cucina, soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

400 g di trofie;

500 g di gamberetti surgelati;

300 g di zucchine;

vino bianco q.b.;

1 spicchio di aglio;

sale q.b.;

pepe q.b.;

prezzemolo q.b.;

olio extravergine d’oliva.

Pasta con zucchine e gamberetti cremosissima e senza panna, la ricetta ideale per pranzi o cene veloci. Procedimento

Innanzitutto, prendere le zucchine, eliminare l’estremità, poi lavarle e tagliarle a rondelle. Poi, anche i gamberetti andranno puliti e sciacquati con cura. A questo punto, in una padella antiaderente versare un filo d’olio d’oliva e far rosolare uno spicchio d’aglio. Poi, aggiungere le zucchine e un pizzico di sale e pepe. Eliminare l’aglio e far saltare per qualche minuto. Unire i gamberetti e poi sfumare con il vino.

Intanto, portare a bollore dell’acqua salata in una pentola e far cuocere le trofie. Poi, scolarle e aggiungerle al condimento, direttamente in padella. A questo punto, aggiungere il prezzemolo tritato sottile. Poi, lo zafferano sciolto in pochissima acqua calda e amalgamare tutti gli ingredienti, facendo saltare la pasta per qualche minuto. La pasta è pronta e non ci resterà che servirla. Gli ospiti resteranno a bocca aperta e chiederanno anche il bis.

Lettura consigliata