Il mese di agosto si avvicina con il suo grosso carico di fortuna. Intanto non bisogna trascurare due momenti particolari, ormai prossimi, del mese di luglio.

Il primo sarà la Luna piena del 13 luglio, detta del Cervo. È la Luna più grande dell’anno come visibilità. Potremo ammirarla nel cielo in tutto il suo splendore. Come ogni astro, anche la Luna ha il suo influsso sui segni zodiacali.

Si tratta della luce che illumina il nostro Mondo interiore. Un invito a essere ricettivi, perché la Luna ci mostrerà quegli aspetti, che vanno migliorati. L’influsso della Luna del Cervo sarà potente, perché quel giorno, la Luna si troverà nel punto più vicino alla Terra di tutto l’anno.

Dopo il 13, la Luna incontrerà nel Cielo il pianeta Saturno. Si avvicineranno talmente, che sembrerà quasi che si bacino. Sul significato di questo incontro rimandiamo all’approfondimento in calce.

Ad agosto faranno soldi a palate il Cancro e 3 fortunatissimi segni ma Giove sarà avaro con la Bilancia

Intanto vediamo come si svolgerà il mese di agosto e quali segni dell’oroscopo saranno più fortunati. Nella prima parte del mese di agosto, qualche difficoltà la troverà il Toro. Nel segno si farà presente il pianeta Marte fino al 20. Portatore di energia, spingerà quelli del Toro ad essere più attivi e intraprendenti. Cosa che non sono disposto sempre a fare, preferendo una vita più tranquilla. Ma per quelli che vorranno reagire all’abituale pigrizia, allora le energie creative non mancheranno. Potranno realizzare dei momenti da ricordare.

Anche la Bilancia non avrà un mese di agosto al top, per quanto riguarda la fortuna. Si troverà con Giove in opposizione, cosa che chiude la porta alla fortuna. Si tratta solo di attendere che il momento passi. Ma per il resto, amore e lavoro non deluderanno.

Fortuna per il Cancro

Il mese di agosto sarà molto positivo per segno del Cancro. Le sue attenzioni alla famiglia saranno ricompensate da un mese prospero in soldi e lavoro. Le occasioni migliori saranno legate al denaro. Un mese in cui si presenteranno diverse occasioni per guadagnare denaro. Come è sua abitudine, sarà un modo per rafforzare le spese di famiglia.

Un agosto positivo

Agosto è il mese del Leone. Il Sole lo illumina e tutto sembra disporsi al meglio. Carico di energia, avrà dalla sua parte molta intraprendenza. In questo periodo i suoi affari fioriranno, anche se bisognerà fare attenzione a come spendere i soldi. Il mese sarà l’occasione per viaggiare un po’ in compagnia di amici o della famiglia. Un piccolo neo sarà la famiglia. Qui il Leone dovrà regolare bene il suo rapporto col partner. Ma le cose miglioreranno poco per volta.

Per il segno della Vergine e del Sagittario sarà un mese abbastanza positivo per il denaro. Ad agosto faranno soldi a palate questi due segni. Non mancheranno soldi alla Vergine, che non li scialacqua. Anzi preferisce gestirli in modo oculato, sfruttando la sua propensione alla contabilità.

Il Sagittario non avrà momenti negativi in questo mese col denaro. Tuttavia dovrà fare attenzione a non perderli in spese troppo leggere. Invece, anche se agosto è il momento delle vacanze, non dimenticherà la sua aspirazione alla spiritualità.

Approfondimento

La potente Luna del Cervo e il bacio con Saturno colmeranno d’oro 3 segni zodiacali sonnecchianti, risvegliati dalla fortuna