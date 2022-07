Cosa c’era prima del Colosseo e cosa si nasconde ancora oggi sotto il monumento simbolo di Roma all’interno del Parco Archeologico

Nel 54° secolo d.C., Agrippina fece iniziare i lavori per la costruzione di un tempio in onore del marito Claudio. Una meraviglia che rappresenta ancora oggi l’Italia nel Mondo.

Dopo tanti secoli Roma nasconde ancora dei tesori che sfuggono ai turisti distratti. La storia millenaria della città eterna è stata in alcuni casi letteralmente sotterrata da strade e costruzioni, che sono state create nel tempo.

Scopriamo insieme un percorso conosciuto da pochi ed inimmaginabile.

Cosa c’era prima del Colosseo e cosa si nasconde ancora oggi sotto il monumento simbolo di Roma all’intero del Parco Archeologico

Il Colosseo si trova all’interno di un Parco Archeologico che include anche altri siti di immenso interesse come il Foro Romano e l’Arco di Costantino.

Per visitare questo immenso patrimonio storico e culturale si possono scegliere varie soluzioni, consultando il sito internet del Parco. Tra le varie offerte ce n’è una che può essere tra le più strabilianti.

Il Full Experience è il pacchetto che offre l’opportunità di godere di tutte le meraviglie di questa zona archeologica. Acquistando questo biglietto, al prezzo intero di 22 euro, si potrà entrare per 2 giorni consecutivi e visitare ogni angolo di questo stupefacente mondo.

Con il pacchetto indicato si accede anche ai sotterranei. Proprio sotto l’Anfiteatro Flavio si scopre qualcosa di davvero inatteso.

Al di sotto delle fondamenta del convento dei Padri Passionisti si ergeva nel I° secolo d.C. un gigantesco santuario dedicato all’imperatore Claudio. Più grande del Colosseo, venne inglobato nel convento intorno al 1.100 dopo Cristo.

Proprio in questa zona sono stati rinvenuti dei laghi sotterranei. Si tratta di laghetti di acqua cristallina, pura, che inviterebbero ad un tuffo. È un sistema di cave scavate per oltre 2 chilometri, che creano un susseguirsi di sale con altezze diverse. Si passa dagli 8 metri ad 1 metro e mezzo in questo intrico di cunicoli, situato 10 metri sotto le strade di Roma. La città potrebbe essere visitata centinaia di volte offrendo sempre punti di vista diversi.

Una bellezza inaspettata sotto la metropoli

Scendendo nella pancia della città non si sentono più i rumori del caos. Ecco cosa c’era prima del Colosseo e cosa si può godere ancora oggi.

Si sente soltanto il suono del gocciolio dell’acqua che modella la roccia creando uno spettacolo di stalattiti e alimenta i laghetti trasparenti.

L’acqua appare pura, probabilmente perché filtrata dagli strati di tufo. La temperatura dell’acqua è sempre attorno ai 10 gradi e quella dell’ambiente si aggira sui 12 gradi. Durante la visita è bene portare una giacca o una felpa.

I laghi, alimentati da acqua che si infiltra, hanno dunque un livello che può variare nei vari periodi dell’anno. Purtroppo la siccità ne ha prosciugati alcuni.

Forse è meglio programmare al più presto una visita, prima che lo spettacolo svanisca.

Lettura consigliata

Cosa mangiare con meno di 5 euro a Roma visitando 3 posti fuori dagli schemi e non le solite Piazza Navona e Via Condotti