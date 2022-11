Pasta con sarde e zucchine per un gustoso piatto unico e veloce da provare a pranzo o cena

I primi piatti sono sempre i più apprezzati durante il pranzo o la cena. Ottimi anche per un pasto veloce si prestano ad essere declinati in decine di modi diversi. Tra questi troviamo le classiche lasagne ma anche i risotti preparati in modi sempre differenti.

Chi ama trafficare tra i fornelli, poi, potrà provare anche primi piatti più elaborati e, in genere, alternativi. Tra questi, quelli che vedono come protagonisti i cachi abbinati al risotto. Un piatto decisamente perfetto per il periodo autunnale caratterizzato proprio dalla presenza di questi frutti. Tuttavia, chi ama particolarmente i sapori di mare potrà provare un altro piatto, sempre di pasta, condito con sarde e melanzane. Un mix esplosivo che diverrà presto il preferito di tutta la famiglia. Si vedrà, quindi, come preparare i rigatoni con sarde e melanzane ideali anche per chi non ama cucinare.

Ingredienti per 5 persone

450 g di rigatoni;

400 g di sarde;

2 melanzane;

4 zucchine;

olio evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Pasta con sarde e zucchine per un gustoso piatto facile e veloce

Prima di mettere a scaldare l’acqua per la pasta sarà necessario occuparsi delle sarde. La pulizia delle sarde porterà via un po’ di tempo dal momento che sarà necessario eliminare la testa e la lisca centrale. In questo modo si riuscirà ad ottenere i filetti di sarde da pulire sotto l’acqua e suddividere a metà.

A questo punto prendere la verdura e lavarla accuratamente per eliminare eventuali residui di terra. Le zucchine e le melanzane, poi, dovranno essere sbucciate e tagliate a pezzettini. Per le zucchine meglio preferire le listarelle. In seguito, prendere una pentola antiaderente e versarci all’interno dell’olio extravergine di oliva da fare scaldare prima di mettere a cuocere le melanzane e le zucchine. Dopo averle lasciate scottare per alcuni minuti si dovranno aggiungere i pezzetti di sarde da lasciare scaldare per qualche minuto. Aggiungere sale e pepe a piacimento e mescolare il tutto accuratamente.

Nel frattempo si potrà cominciare a mettere a bollire l’acqua per la pasta aggiungendo un po’ di sale. Seguire le istruzioni sulla confezione dei rigatoni per una cottura ottimale. Si consiglia, tuttavia, di scolarli ancora al dente per esaltare al massimo il sapore del condimento. Una volta pronta aggiungere le sarde con le zucchine e le melanzane. Chi ne ama il sapore, poi, potrà aggiungere qualche erba aromatica come il prezzemolo.

Mix di gusti in questa pasta al sapore di mare

La pasta con le sarde è un ottimo piatto unico da provare per un pranzo veloce ma anche per cena. Si consiglia di consumare questa pasta subito dopo averla preparata per gustare le sarde in tutta la loro bontà. Nel caso in cui ne avanzasse, si potrà conservare in un contenitore a chiusura ermetica per un paio di giorni. Prima di consumarla si potrà riscaldare utilizzando una pentola antiaderente aggiungendo un filo di olio per insaporire il tutto. Da provare, quindi, questa pasta con sarde e zucchine per un gustoso piatto unico ideale per un pranzo o una cena.