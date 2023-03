Momenti di tensione per una coppia a Uomini e Donne, Maria De Filippi chiede aiuto alla regia

Momenti di tensione per una coppia a Uomini e Donne-proiezionidiborsa.it

Uomini e Donne da sempre regala grandi colpi di scena. Nell’ultima puntata si è verificato un episodio singolare. Nonostante la distrazione di pubblico e opinionisti, a Maria De Filippi non è sfuggito il particolare. Sono tanti i protagonisti della trasmissione, ma negli ultimi giorni qualcuno ha attirato la nostra attenzione. Spesso in studio si verificano accese discussioni tra i partecipanti. In questo caso è accaduto qualcosa di più singolare. Tanto singolare che la stessa Maria De Filippi ha chiesto supporto alla regia.

Nell’ultima puntata del programma della De Filippi si è verificato un evento che ha lasciato tutti interdetti. Momenti di tensione per una coppia a Uomini e Donne che ha creato scompiglio in studio. Tra le più discusse protagoniste della trasmissione c’è Gemma. La dama di recente si è legata a Silvio, intervenuto nel programma per corteggiarla. Tra i due fin da subito è scattato un feeling, ma qualcosa in seguito è cambiato.

Una coppia sta appassionando il pubblico di Uomini e Donne per la sua stravaganza

La coppia che anima le puntate della trasmissione di Maria De Filippi è composta da Gemma e Silvio. Nell’ultimo periodo li abbiamo visti seduti sempre al centro dello studio. Al centro della questione il carattere irruento di Silvio che con la sua intraprendenza ha spiazzato la dama. L’uomo si è fatto avanti con inviti galanti e proposte piccanti. Silvio fin dall’inizio non ha nascosto a Gemma e al pubblico le sue intenzioni. “Non sono un romantico” ha dichiarato il cavaliere, un’affermazione che ha intimidito e scoraggiato Gemma. Il dibattito ha coinvolto tutti i partecipanti e gli opinionisti di Uomini e Donne. La mentalità aperta e giovanile del cavaliere non è passata inosservata. Quest’ultimo è stato particolarmente apprezzato anche da Maria De Filippi per la sua schiettezza. Tuttavia nell’ultima puntata della trasmissione qualcosa ha spiazzato tutti.

Momenti di tensione per una coppia a Uomini e Donne, Maria De Filippi chiede aiuto alla regia

Negli anni Maria De Filippi si è ritrovata ad affrontare in studio situazioni assurde ed imbarazzanti. Ma la conduttrice è stata sempre all’altezza di gestire le irruenze dei partecipanti. Tuttavia la partecipazione di Silvio a Uomini e Donne ha cambiato tutto. La conduttrice in più occasioni ha trovato difficoltà nel moderare gli interventi del cavaliere. I discorsi fin troppo diretti e ricchi di doppi sensi di Silvio hanno creato stupore e scompiglio. Nell’ultima puntata durante un confronto tra Gemma e Silvio, gli opinionisti hanno esortato la donna ad essere più affettuosa. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno invitato la donna ad abbracciare il corteggiatore platealmente. Dopo un momento di esitazione Gemma si è avvicinata a Silvio. “Ho visto una cosa che voi altri non avete notato” con queste parole Maria De Filippi ha esortato la regia a mostrare le immagini. Il fermo immagine dell’abbraccio ha mostrato la mano di Silvio posata sul fondoschiena di Gemma. Scioccata e allo stesso tempo divertita la conduttrice ha però evitato di commentare l’accaduto.