Beghelli e Salcef Group trascinano al rialzo il FTSE Italia All-Share Industrials: dove sono dirette?

Settore industriale protagonista a Piazza Affari con il FTSE Italia All-Share Industrials che domina la classifica degli indici settoriali. Infatti, Beghelli e Salcef Group trascinano al rialzo con performance molto importanti sia in termini quantitativi che qualitativi. Beghelli e Salcef Group trascinano al rialzo il FTSE Italia All-Share Industrials, infatti, non solo con importanti variazioni in termini percentuali, ma anche disegnando pattern che poco volte sono stati osservati nella storia di questi titoli.

Esplosione rialzista per Beghelli che sale di circa il 10%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Beghelli (MIL:BE) ha chiuso la seduta del 23 marzo in rialzo del 9,17% rispetto alla seduta precedente a quota 0,3095 €.

Incominciamo col dire che, in termini percentuali, il rialzo registrato sul titolo è eccezionale. Prima della seduta del 23 marzo, infatti, c’era una probabilità dello 0,9% che si potesse registrare un rialzo del genere. L’ultima volta che il titolo era salito così tanto in una sola seduta risaliva alla primavera del 2022.

Sempre alla primavera del 2022 risale l’ultima volta in cui si era registrato un rialzo così importante accompagnata da un rialzo dei volumi altrettanto importante.

A parte l’eccezionalità, le azioni Beghelli potrebbero salire nel medio periodo nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 0,33 €. Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 0,277 € potrebbe mettere in forte difficoltà i rialzisti facendo accelerare al ribasso il titolo.

Fin dove potrebbe arrivare il rialzo in corso sul titolo Salcef Group? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Salcef Group (MIL:SCF) ha chiuso la seduta del 23 marzo in rialzo del 5,56% rispetto alla seduta precedente a quota 20,90 €.

Già da qualche seduta il titolo ha invertito chiaramente al rialzo rompendo il massimo precedente in area 20,3 €. Al momento, però, gli spazi di salita per le quotazioni sono limitati. La massima estensione del rialzo in corso, infatti, si colloca poco sopra 21 €.

Va notato, poi, che le azioni Salcef Group hanno una forza relativa superiore rispetto a quella del Ftse Mib.

