L’autunno porta con sé tantissimi prodotti buonissimi, gli ortaggi piantati mesi fa sono finalmente pronti per essere raccolti e gustati. A volte il segreto della riuscita dei piatti è proprio la qualità della materia prima che, se è di stagione, sicuramente sarà più gustosa e ricca di nutrienti. Anche se il clima sarà più fresco e accendere i fornelli non sarà così terribile, come in estate, non tutti avranno molto tempo per cucinare. Tra il lavoro e gli impegni annuali, durante la settimana, potrebbe essere più complicato mettere in tavola un piatto di pasta più ricercato o appetitoso. Per ottenere un primo da leccarsi i baffi, quindi, ecco 4 condimenti per la pasta veloci e sfiziosi da preparare in pochi minuti.

Cremosa con i broccoli

In Sicilia la pasta con i broccoli è un piatto cult della tradizione, arricchito con altri ingredienti che ne risaltano il gusto. È un ortaggio che, se piantato in estate, può essere raccolto in autunno e usato in varie ricette. Possiamo sfruttare i broccoli già lessati, oppure saltare in padella quelli crudi con olio e aglio. Con un mixer o una forchetta schiacciamoli per ridurli in poltiglia, poi ripassiamoli in padella insieme alle acciughe e all’uva sultanina. Il segreto per fare una pasta cremosa è scolarla prima e amalgamarla con il condimento con dell’acqua di cottura. Infine serviamo con del pangrattato abbrustolito e, a piacere, dei pezzi di formaggio primosale.

4 condimenti per la pasta veloci e sfiziosi per un primo piatto autunnale

Un’altra idea per condire la pasta e non perdere troppo tempo in cucina è preparare un primo ricco con verza, salsiccia e ricotta. Anche i più piccoli ameranno questa pietanza arricchita con le verdure, insaporita con una carne economica e appetitosa, che fa gola a molti. Possiamo usare la salsiccia, eliminando il budello, o dei boccini di pollo, saltiamoli in padella con uno spicchio d’aglio e un goccio d’olio. A metà cottura aggiungiamo le foglie di verza, lavate e tagliate, mezzo bicchiere d’acqua e mettiamo il coperchio. Non appena sarà pronta versiamo la pasta per amalgamarla al condimento e solo a fiamma spenta aggiungiamo un paio di cucchiai di ricotta.

Condire con le verdure economiche

Non è autunno senza la zucca, dolce, sfiziosa e si abbina a tantissimi prodotti. Prepariamo in circa 10 minuti un piatto da capogiro, facendo stufare cubetti di zucca e cipolla in padella, con un bicchiere d’acqua e olio EVO. Scoliamo la pasta qualche minuto prima e mantechiamola insieme alla zucca e all’acqua di cottura e aggiungiamo del peperoncino, fresco o secco. Serviamo su un piatto fondo con delle gustose noci sbriciolate.

Infine, per rimanere leggeri, potremmo fare la pasta con radicchio e carote, velocissima e molto buona. Tagliamo a piccoli pezzi carote, radicchio e scalogno e facciamo cuocere in padella con un filo d’olio e il coperchio. Aggiungiamo la pasta e l’acqua di cottura ed amalgamiamo bene, spegniamo il fuoco e mescoliamo una noce di formaggio spalmabile per creare una cremina gustosa.

Lettura consigliata

3 piatti freddi veloci ed economici per la pausa pranzo o da proporre agli amici per un’esplosione di gusto