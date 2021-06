Pasta con le vongole più delicata di sempre, basta aggiungere solo questo ingrediente 

Gli spaghetti alle vongole sono una piatto della tradizione campana oramai diventato un piatto simbolo della cucina mediterranea nel Mondo.

Un piatto molto semplice e veloce da realizzare, fresco e leggero, apprezzato sempre sia in inverno che in estate.

Si prepara davvero in pochissimo tempo, ideale per pranzi o cene speciali.

Davvero gustosi, dall’intenso profumo di mare, gli spaghetti con le vongole oggi si presentano in tante versioni altrettanto saporite.

Per chi vuole stupire i propri ospiti, senza dover trascorrere interminabili ore davanti ai fornelli, gli spaghetti con vongole e zucchine sono la soluzione perfetta.

Delicati, freschi e cremosi, dal successo garantito.

Ingredienti

a) 1 kg di vongole veraci;

b) 400g di spaghetti trafilati a bronzo;

c) 2 zucchine a tocchetti o a rondelle;

d) 1 spicchio di aglio;

e) olio evo;

f) prezzemolo q.b.;

g) sale.

Procedimento

È necessario prima di tutto far spurgare le vongole in acqua e sale per eliminare la sabbia contenuta nei molluschi.

Lavare e scuotere bene, versare in una padella e far cuocere a fuoco vivo giusto il tempo che si aprono.

Mettere da parte.

Lavare bene e tagliare a rondelle le zucchine, se sono presenti anche i fiori e solo se freschi e integri, è possibile unirli al sughetto. Conferiranno un maggiore colore e freschezza al piatto.

In un’altra padella far rosolare lo spicchio d’aglio in un fondo di olio, versare le zucchine, aggiungere un po’ di sale e si gradisce anche un po’ di pepe.

Far cuocere qualche minuto facendo attenzione che non si sfaldino.

Filtrare l’acqua di cottura delle vongole ed aggiungerla alle zucchine.

Unire anche le vongole avendo avuto la premura di aver eliminato quelle chiuse.

Aggiungere prezzemolo tritato e far cuocere qualche minuto.

Nel frattempo far lessare la pasta e scolarla ben al dente, mettere da parte un po’ di acqua di cottura.

Versarla nella padella con zucchine e vongole, spadellare e amalgamare bene il tutto.

Se necessario aggiungere qualche cucchiaio di acqua messa da parte.

Ed ecco il delizioso piatto di mare, pronto per essere gustato.

Se si vuole dare un tocco ancora più cremoso, le zucchine possono essere frullate con un po’ di acqua di cottura della pasta, da aggiungere poi nel sugo delle vongole.

Davvero un piatto formidabile dall’intenso profumo, perfetto per la stagione estiva.

Buon appetito!

