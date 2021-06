Stendere i panni è una parte fondamentale del ciclo di lavaggio. Anche se spesso non ci mettiamo la giusta cura, appendendo i vestiti come capita, durante questa fase è possibile commettere errori che compromettono la riuscita del bucato. Questo può avvenire soprattutto in estate, quando c’è un fattore di pericolo in più: il solleone. Ecco 3 comuni errori che rovinano i panni quando stendiamo il bucato d’estate che possono rivelarsi anche irreparabili. L’esposizione dello stendino alla luce diretta del sole può infatti provocare dei segni sugli indumenti che sarà molto difficile mandare via. Per questo è bene sapere cosa fare e cosa non fare. Vediamo di seguito come adattarci.

Ecco 3 comuni errori che rovinano i panni quando stendiamo il bucato d’estate

Come anticipato, la cosa che dobbiamo assolutamente evitare quando stendiamo i panni in estate è che vengano esposti per troppo tempo al sole. Questo vale soprattutto per i panni di colore scuro, che attirano maggiormente la luce.

Il primo errore, dunque, è proprio quello di non proteggere i colori. In estate è bene coprire il nostro stendino di panni scuri con un vecchio lenzuolo. In questo modo il sole non arriverà diretto sui vestiti e non “mangerà” il colore. Se non applichiamo questa accortezza potremmo ritrovarci con una montagna di magliette nere scolorite.

Altro errore è non girare i panni al contrario. Se rimangono per troppo tempo sotto il sole, è probabile che si formi sui panni la classica riga dello stendino, che è molto difficile mandar via. Per evitarlo, ricordiamoci di girare i panni al contrario prima di stenderli. In questo modo la riga si formerà all’interno, rimanendo invisibile.

Attenzione alle mollette

Ultimo errore fatale per i nostri panni riguarda il posizionamento delle mollette. Soprattutto in estate, le mollette potrebbero lasciare il segno sui capi stesi. Per evitarlo, dobbiamo appendere i vestiti posizionando le mollette sotto le ascelle. In questo modo, anche dovesse rimanerne traccia, non sarà un problema. Un ulteriore consiglio, per evitare di lasciare segni, è preferire le mollette di plastica a quelle di legno.

