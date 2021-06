Molte persone anche quest’anno trascorreranno le vacanze estive nel Salento, attratti dalle spiagge incantevoli e dai paesaggi mozzafiato.

Sarebbe davvero un peccato però non riuscire a visitare anche le realtà dell’entroterra salentino.

Infatti, è fra i vicoli stretti, i negozietti e le vecchie case che si respira l’autenticità di questa terra.

Una tappa obbligatoria durante il nostro soggiorno deve assolutamente essere Lecce.

Molti considerano questa meravigliosa e caratteristica città del Salento la Firenze del Sud, anche se per certi versi è quasi riduttivo.

Una città unica

I paragoni con altre città come Firenze, o Atene, non rendono merito alla bellezza ed all’unicità di Lecce. Ogni palazzo ed ogni vicolo stretto nascondono tesori e leggende intriganti che trascendono il tempo e si cristallizzano nella memoria e nella tradizione.

C’è davvero tanto da visitare e da ammirare in questa città che si sviluppa non solo in superfice ma anche nel sottosuolo. Vedremo nelle prossime righe alcuni esempi.

Sicuramente degno di nota è il patrimonio architettonico di questa città, che vanta la presenza di numerosi manufatti ed edifici in stile barocco locale.

Tra questi spiccano la Basilica di Santa Croce ed il Duomo, dove è dominante la presenza della famosa pietra leccese.

Meravigliosa è anche Piazza Sant’Oronzo, dove emerge l’antico Anfiteatro Romano venuto alla luce solo nel 1938.

Vale la pena visitare anche il Museo Faggiano che ospita al suo interno resti di scavi, reperti e tombe risalenti all’Impero Romano.

Non solo cultura

Lecce è rinomata non solo per l’offerta architettonica e culturale, ma anche per quella gastronomica.

In ogni angolo della città è possibile assaggiare i piatti più buoni della tradizione salentina, caratterizzata da una cucina semplice ed ingredienti locali.

Dal dolce al salato, sarebbe un vero sacrilegio lasciare Lecce senza aver assaggiato tutto. E gli abitanti faranno letteralmente di tutto per far sì che ciò non accada.

Insomma, Lecce è l’ideale se si vogliono trascorrere delle giornate immersi nella cultura e nel buon cibo a prezzi veramente accessibili a tutti.

