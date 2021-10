Pasta con i broccoli finalmente più saporita e cremosa pronta in 20 minuti con questi trucchetti della nonna facili e veloci

La pasta con i broccoli è un primo piatto tipicamente autunnale da portare in tavola durante tutto il periodo autunnale ed invernale.

Una preparazione che vede come protagonista i broccoli, ortaggi ricchi di vitamina C, magnesio e potassio. Ortaggi dal sapore dolce ma dall’odore pungente che a molti farà storcere il naso.

La pasta con i broccoli è perfetta per essere preparata quando si ha poco tempo per un pasto veloce e salutare. Ideale anche da portare in tavola in occasioni speciali per sbalordire gli ospiti con un piatto semplice, ma ricco di gusto.

Infallibili trucchetti

Per ottenere un piatto gustosissimo, cremoso e avvolgente basterà seguire alcuni semplici trucchetti. Vediamo quali.

La prima cosa da fare è cuocere i broccoli direttamente in padella, senza perdere tempo e nutrienti preziosi bollendoli. Saltarli in padella con olio, aglio, peperoncino e con l’aggiunta di ingredienti come mandorle, pinoli o anche olive nere e alici marinate. Questi ingredienti daranno davvero un gusto ineguagliabile alla nostra crema di broccoli.

Parte di questi broccoli vanno poi frullati, in un robot da cucina, con l’aggiunta di qualche cucchiaio di pecorino, come se volessimo creare un vero e proprio pesto di broccoli. La restante parte va grossolanamente sminuzzata. Questo gesto permetterà di ottenere un piatto cremoso come mai prima.

Anche la scelta del formato di pasta è importante per valorizzare il piatto. Preferire tutte quelle paste che meglio trattengono il sugo, come ad esempio gli gnocchetti sardi, gli spaghetti trafilati al bronzo, farfalle o anche penne rigate.

Una volta cotta la nostra pasta andrà scolata, ma meglio non buttare via l’acqua. Infatti la utilizzeremo in piccole dosi per mantecare la pasta. Quindi durante il mescolamento tra pasta e sugo aggiungere qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta, che amalgamerà il tutto.

Chicche di gusto

Possiamo arricchire il nostro piatto con l’aggiunta di salsiccia o pancetta per renderlo ancora più saporito ed irresistibile. Gli amanti dei formaggi a pasta molle possono aggiungere a questo piatto stracchino, besciamella o anche della panna vegetale.

Chi ama il pesce, invece, può decidere di aggiungere all’avvolgerete crema di broccoli dei filetti di tonno. Questo permetterà di dare al piatto un sapore più deciso e di mare.

Un’altra chicca di gusto per un piatto dal sapore ancora più intenso ed avvolgente è ungere la padella con del burro, invece che con l’olio d’oliva.

Ed ecco come avere una pasta con i broccoli finalmente più saporita e cremosa pronta in 20 minuti con questi trucchetti della nonna facili e veloci.