Sempre più difficile è prendere appuntamento nei tantissimi centri estetici presenti sul territorio nazionale, così come nelle barberie vecchio stampo, tornate di moda. Per questo motivo ma soprattutto per trovare un momento tutto per noi stessi dove rilassarci, è piacevole curare il proprio aspetto all’interno del proprio bagno.

Internet ormai offre video e consigli su come agire, quasi da professionisti, per migliorare la propria immagine. I phon, le creme, gli scrub o i rasoi che si possono acquistare sono di altissimo livello, paragonabili a quelli usati nei negozi del settore.

La maggior parte di noi, però, non è esperta e può capitare di incappare in errori più o meno grossolani o dolorosi. Una crema viso non applicata nel modo e nei tempi corretti potrebbe non avere nessun effetto, questo si traduce in uno spreco di denaro e tempo.

Tra gli errori in cui potremmo inciampare ci sono le piccole ferite. Ed è proprio in questo caso che ci chiediamo come fermare subito il sangue causato da piccole ferite di lametta durante la rasatura o depilazione. Spesso capita che la troppa fretta, la poca esperienza o semplicemente una distrazione, potrebbero portare ai famosi taglietti innocui ma fastidiosi su viso o su gambe.

La superfice dell’epidermide è un reticolo di capillari che, se stressati, potrebbero portare al sanguinamento. In commercio esistono diverse soluzioni, come matite emostatiche o allume di rocca, ma non sempre sono disponibili nel nostro bagno.

Altro elemento che non sempre abbiamo disponibile, ma che sarebbe il rimedio per eccellenza, è la garza sterile. Anche per piccoli taglietti come quelli dovuti dalla rasatura l’uso della garza sterile da comprimere sulla ferita è più che sufficiente. In assenza di questa, la stessa carta igienica o i fazzoletti a volte non bastano e, soprattutto, non risolvono velocemente il problema.

Se succede il “fattaccio”, e siamo di fretta, dobbiamo ricorrere a tutto quello che ha un effetto vasocostrittore immediato. Un cubetto di ghiaccio passato sulla ferita è perfetto perché ristringe subito i capillari bloccando il sanguinamento.

Precisiamo che questo metodo è efficace solo per piccoli taglietti. Nel caso in cui ci si renda conto di una ferita più “importante” la prima cosa da fare è quella di tentare di fermare il sangue comprimendo la ferita e recarsi al pronto soccorso più vicino.