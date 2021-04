Oggi parliamo di un piatto di pasta tra i più amati in assoluto dagli italiani nei giorni di festa. Sveleremo infatti come preparare una pasta al forno da favola con questi trucchi della nonna e per la gioia di grandi e piccini.

Meglio sceglierla fresca o secca, la pasta da cucinare al forno?

Nel caso della scelta della pasta da preparare al forno, consideriamo in primis che la pasta fresca ha un costo maggiore e non dovrà mai essere precotta.

Inoltre, trattandosi di un tipo di pasta più delicata, stiamo attenti al quantitativo di condimento inserito. La pasta infatti tenderà a cuocere in minor tempo. Troppo ragù o sughi vari potrebbero renderla esageratamente morbida e cotta fino a rompersi. Il che non risulterà piacevole al palato.

Se utilizziamo una pasta secca, precuociamola scolandola ben al dente. In questo caso, al momento della composizione del tegame che andrà in forno, utilizziamo un quantitativo maggiore di condimento.

Aggiungiamo un altro dettaglio valido a preparare una pasta al forno da favola con questi trucchi della nonna e per la gioia di grandi e piccini. Vale a dire la quantità della pasta da utilizzare. Questa dovrà essere sempre maggiore di circa il 30% in peso (per una questione di resa) in caso di utilizzo di pasta fresca.

Il condimento di base per una pasta al forno da leccarsi i baffi

Di base non potrà mai mancare un condimento, come un semplice sugo di pomodori o un ragù di carne o anche vegetariano. Infine, anche una vellutata besciamella fatta in casa è ideale per un’ottima pasta al forno.

Di fatto in questi condimenti la pasta dovrà completare la cottura. O addirittura cuocersi insieme a tutti gli altri ingredienti, amalgamandosi nel forno. Prestiamo dunque attenzione alla quantità di queste basi. Che dovranno essere maggiori in caso di pasta fresca mentre il contrario varrà per la pasta secca.

Molta attenzione andrà posta anche alla consistenza di questi condimenti.

Sugo di pomodoro, ragù e besciamella dovranno risultare non troppo liquidi, ma anzi essere più ristretti. In tal modo eviteremo una vera e propria sgradevole bollitura della pasta a contatto con tanto liquido, oltre che a certe temperature del forno.

Ingredienti vari di una pasta al forno per la gioia di grandi e piccini

A tutti è capitato di cucinare una pasta al forno svuota-frigo, ossia utilizzando gli ingredienti avanzati. Ma è indiscutibile che una pasta al forno da favola con questi trucchi della nonna e per la gioia di grandi e piccini passa anche per la scelta ponderata degli ingredienti.

Noi suggeriamo sempre di inserirli e abbinarli prendendo spunto dalla stagionalità.

Consideriamo ad esempio la possibilità di inserire nella nostra ricetta piselli o asparagi e carciofi in primavera. Ma anche tartufo, funghi e zucca, in autunno. Ancora, zucchine e gamberetti in estate, mentre diamo spazio a cavoli, salsicce e provolone durante la stagione invernale.

Tra gli ingredienti il più delle volte non potrà mancare l’uso di uno o più formaggi: aggiungono sapore e amalgamano tutti gli altri ingredienti.

Anche in questo caso scegliamo in base a quanto già presente nella ricetta della nostra pasta al forno, oltre che ai nostri gusti. Nella scelta si potrà spaziare alla ricotta alla scamorza, dal primo sale al provolone o caciocavallo, fino al parmigiano.

Ultimi passaggi salienti per un piatto croccante e gustoso

Gestiamo con accortezza il momento del trasferimento e della composizione della pasta al forno nel tegame. Passa anche da qui il segreto per una pasta al forno da favola con questi trucchi della nonna e per la gioia di grandi e piccini.

Cominciamo con del burro alla base e soprattutto sui bordi del tegame. Poi disponiamo in modo omogeneo condimento e ingredienti. Infine finiamo sempre con uno strato di pangrattato, parmigiano grattugiato, dell’olio o qualche noce di burro.

Cuociamo a 190-200 gradi, coprendo il tegame con un foglio di alluminio. Durante gli ultimi dieci minuti, infine, ultimiamo la cottura eliminando il foglio di alluminio e attivando la modalità del forno ventilata o grill.

Prima di servire la pasta al forno facciamola riposare per dieci, quindici minuti. È questo l’ultimo tocco per una pasta al forno da favola con questi trucchi della nonna e per la gioia di grandi e piccini.

Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo come preparare una pasta asciutta irresistibile a soli 5 euro. Ideale e di rapida preparazione, specie nei giorni feriali.