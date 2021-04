Circa 24 ore fa il MEF ha reso noto i tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione del BTP Futura 2037.

Un’obbligazione che punta a raccogliere risorse per la crescita del Paese nel post-Covid. Ma tutelando al contempo le esigenze del piccolo cassettista che presta allo Stato i suoi risparmi. Vale a dire garanzia sul ritorno dei soldi prestati, protezione del potere d’acquisto e un minimo di rendimenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Vediamo dunque quanto si guadagna investendo 10.000 euro nel BTP Futura 2037 tra cedola e premio fedeltà.

Tuttavia, un avviso al Lettore si rende alquanto opportuno e necessario. I calcoli che presenteremo sono da intendersi come indicativi. Quella di ieri, infatti, è solo la serie dei tassi minimi garantiti e non quelli definitivi. Quest’ultimi saranno resi noti al mercato soltanto a collocamento chiuso.

La serie dei tassi minimi del BTP Futura 2037 (ISIN: IT0005442089)

Vediamo quindi qual è stata la serie dei tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione del BTP Futura 2037. Essa avrà luogo a partire da lunedì 19 fino alle 13.00 di venerdì 23, salvo chiusura anticipata. Ancora, il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è il seguente: IT0005442089.

La citata struttura dei tassi minimi lordi è la seguente:

a) lo 0,75% dal 1° al 4° anno;

b) l’1,20% dal 5° all’8° anno;

c) l’1,65% dal 9% al 12° anno;

d) il 2% nell’ultimo quadriennio, ovvero dal 13° al 16° anno.

Solo il tasso cedolare del primo quadriennio resterà fisso e immutato. Invece quelli relativi ai restanti tre quadrienni potranno eventualmente essere rivisti al termine del periodo di collocamento. Ma solo al rialzo.

Ecco spiegato perché, lo ribadiamo, i calcoli che seguono vanno intesi solo come indicativi.

Infine, facendo una media ponderata dei tassi per i rispettivi anni viene fuori una cedola media ponderata annua dell’1,40%. Al netto del premio fedeltà finale.

Ma quanto si guadagna investendo 10.000 euro nel BTP Futura 2037 tra cedola e premio fedeltà?

Veniamo a questo punto al dunque, ossia ai guadagni in base agli attuali tassi minimi garantiti. Ipotizzando un investimento pari a 10.000 euro si avrebbe:

a) 75 euro X 4 anni = 300 euro lordi nel 1° quadriennio;

b) 120 euro X 4 anni = 480 euro lordi nel 2° quadriennio;

c) 165 euro X 4 anni = 660 euro lordi nel 3° quadriennio;

d) 200 euro X 4 anni = 800 euro lordi nel 4° ed ultimo quadriennio.

Ricordiamo infine tre altri aspetti importanti:

a) abbiamo fatto i calcoli per quadriennio ma le cedole hanno cadenza semestrali;

b) non è prevista alcuna commissione a carico degli investitori per l’adesione al collocamento;

c) sugli interessi attivi lordi va calcolata la ritenuta fiscale agevolata del 12,50%, come per tutti gli altri titoli di Stato;

L’extra rendimento: il bonus fedeltà

Completiamo la risposta in merito a quanto si guadagna investendo 10.000 euro nel BTP Futura 2037 tra cedola e premio fedeltà. Al termine dell’8° e 16° anno di vita del prodotto c’è infatti il premio fedeltà. Esso tuttavia sarà appannaggio solo di chi acquisterà la settimana prossima e lo terrà fino al termine dell’8° e 16° anno.

A seconda delle dinamiche future del PIL, al termine dei primi 8 anni (il 27 aprile 2029) sarà riconosciuta la prima tranche del premio fedeltà. Esso sarà pari al 40% della media del tasso di crescita annua del PIL nominale registrato nei primi 8 anni di vita del bond. Il restante 6’% lo si riceverà nel 2037.

Detta in soldoni, esso oscillerà tra un minimo di 40 euro fino a un massimo di 120 euro.

Invece alla scadenza finale del BTP Futura 2037 (sempre il 27 aprile, ma di quell’anno) ci saranno tre accrediti:

a) il rimborso, in unica soluzione, del valore nominale delle obbligazioni detenute;

b) il “resto” del tasso di crescita del PIL nei primi 8 anni di vita del BTP Futura. In sostanza, il risparmiatore riceverà tra un minimo di 60 euro fino a un massimo di 180 euro;

c) la quota del premio fedeltà relativa al tasso di crescita nominale del PIL nominale tra il 9° e il 16° anno. In soldoni, esso oscillerà tra un minimo di 100 euro e un massimo di 300 euro.

Ecco dunque illustrato quanto si guadagna investendo 10.000 euro nel BTP Futura 2037 tra cedola e premio fedeltà. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo quanti dei soldi depositati sul c/c destinare all’acquisto di questo titolo.