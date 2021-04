La primavera è arrivata e con lei l’immancabile cambio stagionale dell’armadio. Può capitare col passare del tempo che qualche vecchio vestito non superi la prova degli anni, o semplicemente non ci piaccia più. Ma ora la soluzione non è più solo dar via o gettare le vecchie maglie, magliette o canottiere.

È incredibile come sia facile trasformare una vecchia maglia con questo metodo, e far diventare quello che sembrava uno scarto uno splendido (e utile) accessorio. Del resto con il giusto atteggiamento, un po’ di olio di gomito e qualche trucchetto i vestiti possono sempre avere una seconda chance!

Per prima cosa ovviamente scegliamo una maglia che ci piace. È vero che questo metodo riguarda oggetti di cui vorremmo liberarci, ma ricordiamo che il colore e la fantasia dell’indumento che scegliamo diventeranno il volto della nostra nuova borsa.

Con delle forbici adatte tagliamo il collo e le maniche. Tagliamo anche in corrispondenza delle spalle, separando il lembo anteriore e quello dietro per poi annodarli insieme. Ecco che abbiamo creato le maniglie della nostra borsa, quindi annodiamole e fissiamole per bene.

Per quanto riguarda la parte sotto della nostra borsa abbiamo due scelte. Dopo aver tagliato via il bordo inferiore, possiamo decidere di unire i lembi tra di loro cucendoli, “chiudendo” il fondo. Se invece vogliamo essere un po’ più originali o se semplicemente non abbiamo voglia o gli strumenti per cucire, nessun problema.

Possiamo infatti tagliare a striscioline uguali la parte inferiore della maglia, per poi legare tra di loro ognuna di queste frange. Anche in questo caso, meglio stringere bene, o rischiamo di perdere per strada le nostre cose!

Personalizziamo

Questo è il metodo base: una volta che ne siamo padroni, perché non sbizzarrirci nei dettagli? Possiamo decorare le frange con nastri, lacci o perle, esattamente come potete mettere fermagli o fibbie sulle maniglie della borsa. Non c’è limite alle possibilità!