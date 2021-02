Tutti sono portati a credere che si dice pasta asciutta per indicare un piatto di pasta senza condimento. Magari il condimento in questione c’è, ma è sciapo, senza gusto o semplice. Come può esserlo quando decidiamo di condire la pasta con il burro e parmigiano. In realtà, per pasta asciutta s’intende la pasta cotta, che una volta scolata è appunto asciutta, e dunque è pronta per accogliere qualsiasi condimento.

La nostra proposta odierna chiama in causa un condimento veloce, molto sbrigativo, adatto per una pasta asciutta. Entriamo allora nel vivo della ricetta: 5 euro e pochi ingredienti per un’irresistibile e superveloce pasta asciutta.

Vediamo l’occorrente in cucina

Ingredienti (per 3/4 persone):

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 400 gr di rigatoni;

b) 200 gr di ricotta di pecora;

c) 100 gr di granella di nocciole;

d) 2 cucchiai di pecorino o parmigiano stagionato grattugiato;

d) sale e pepe q.b.

Passiamo a preparare la nostra pasta asciutta

Cuociamo la pasta in una pentola, con acqua bollente salata. Scoliamola al dente, mettendo da parte un mestolo di acqua di cottura.

Mantechiamo la pasta con la ricotta, aggiungiamo la granella di nocciole e il pepe. Se necessita usiamo, nel mentre spadelliamo, anche un po’ di acqua di cottura. Infine finiamo con il pecorino grattugiato. Eccola pronta per essere servita. Di fatto, basteranno 5 euro e pochi ingredienti per un’irresistibile e superveloce pasta asciutta.

Facciamo adesso due conti per capire quanto ci costa questo piatto

Per un pacco di pasta da 500 gr, spenderemo grosso modo 1 euro. Per 1 confezione da 30 gr di granella di nocciole, pagheremo circa 1,30 euro.

In merito alla ricotta di pecora, se per 1 kg il prezzo medio di mercato oscilla sugli 8 euro allora vuol dire che la nostra spesa sarà sugli 1,60 euro.

Una bustina di 60 gr di parmigiano grattugiato costa 2 euro. Poiché ne useremo solo 20 gr, imputiamo un’incidenza di 70 centesimi sul piatto. Tirando le somme, il costo di questo piatto oscilla sui 4,60 euro, sale e pepe esclusi.

Abbiamo dunque dimostrato che sono sufficienti 5 euro e pochi ingredienti per un’irresistibile e superveloce pasta asciutta. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta della golosa pasta alla pastora, a soli 6 euro.