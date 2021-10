La nascita di una perla è un qualcosa di quasi misterioso. Il processo che fa arrivare sino a noi questo splendido minerale è veramente affascinante. Quando utilizziamo la parola perla per definire una persona, una cosa o una situazione speciale, lo facciamo proprio per il grande valore che questa assume. Eppure il tutto nasce da un semplicissimo avvenimento.

Le perle, infatti, non sono altro che una protezione che il mollusco dà al suo organo di respirazione, detto cavità palleale. Protezione da batteri o residui di conchiglia che vengono isolati con la produzione di madreperla. Gli strati di calcio che poi si depositano su questi, con il tempo, formano quelle che poi diventeranno le perle. Un processo del tutto naturale, dunque, che dà vita a uno dei gioielli più preziosi che esista. Oltre, ovviamente, a tutti i modi di dire che da questa ne sono scaturiti: occhi come perle, bella come una perla, preziosa come una perla.

Pensare di regalare un oggetto con questo materiale, vuol dire assegnare alla persona che lo riceve un alto valore. Una perla incastonata in un gioiello è un regalo speciale e molto significativo. Una collana fatta solo di perle è addirittura qualcosa in più.

Come fare la pulizia delle perle e farle tornare brillanti con due semplici trucchetti

Come tutti i preziosi, però, anche le perle hanno bisogno di essere curate. Anzi, necessitano di un trattamento ancora più meticoloso, soprattutto nella conservazione e nell’utilizzo. Innanzitutto, sarebbe molto importante che le perle non entrino in contatto con i profumi e i vari prodotti di make up. Questo perché, essendo fatte di materiale poroso, possono assorbire molto facilmente questi elementi che sono dannosi per la loro composizione. Inutile dire che devono rimanere lontano anche da altri ambienti, come l’acqua della piscina e l’acqua del mare. La loro bellezza, purtroppo, è da riservare solo a pochi e speciali momenti. Altrimenti il rischio è di vederle rovinarsi inesorabilmente.

Quando rimangono inutilizzate, devono essere avvolte sempre da sacchetti di pelle o panni morbidi. Mai utilizzare materiale come il poliestere, perché ne impedisce la traspirazione. Prima di riporle nei cassetti, dovrebbero essere sempre pulite accuratamente.

Due semplici trucchetti

Come fare la pulizia delle perle e farle tornare brillanti con due semplici trucchetti, dunque? È molto semplice. Prendere una bacinella di acqua tiepida e versarvi del sapone neutro, possibilmente a base di lanolina. Immergere la perla o la collana per dieci minuti. Poi munirsi di uno spazzolino a setola morbida e strofinare molto delicatamente ogni singola perla.

A questo punto, l’operazione non è terminata. Per una maggiore accuratezza, bisogna prendere nuovamente una ciotola d’acqua tiepida, questa volta pura. Immergiamo per un’altra decina i minuti e ripetiamo l’operazione di spazzolatura per togliere eventuali residui.

Infine, asciughiamo delicatamente con un panno tipo quello per la pulizia degli occhiali e lasciamo a dimora su una superficie per ventiquattro ore. Assicuriamoci che il posto in cui andremo ad appoggiare le perle sia pulito e privo di polvere. Una superficie come il marmo o la ceramica è consigliata. Il giorno successivo le deporremo nel sacchetto di pelle e le lasceremo riposare fino a quando ci serviranno nuovamente.