Questo rotolo gustoso fatto con la pasta della pizza e ripieno di morbida parmigiana è la ricetta ideale per far impazzire tutti i nostri ospiti.

È una preparazione semplice e veloce da consumare come antipasto sfizioso o come accompagnamento ai secondi piatti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Per la base useremo un rotolo di pasta per la pizza già pronto che troveremo senza fatica al supermercato. Scopriamo subito come prepararlo.

Impossibile resistere a questo rotolo di pizza alla parmigiana filante che sta davvero spopolando

Ingredienti

a) un rotolo di pasta per la pizza già pronto;

b) 100 grammi di sugo di pomodoro;

c) 80 grammi di mozzarella;

d) 60 grammi di prosciutto cotto;

e) una melanzana ovale nera grande;

f) sale e olio, quanto basta.

Procedimento

Iniziamo lavando e asciugando le melanzane, quindi eliminiamo il picciolo. Tagliamo le melanzane a fette di circa 5 mm.

Disponiamo le fette in uno scolapasta e distribuiamo tra gli strati un po’ di sale grosso, senza esagerare. In questo modo le melanzane libereranno l’acqua tipicamente amarognola.

Lasciamo passare un’ora circa e poi togliamo il sale in eccesso, passando velocemente sotto l’acqua ogni singola fetta e tamponandola con carta assorbente.

Mettiamo a scaldare abbondante olio di semi e friggiamo le melanzane accuratamente, rendendole ben dorate su entrambi i lati. Quando le fette saranno pronte sistemiamole in un piatto ricoperto con della carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Apriamo il rotolo della pizza e adagiamo sulla sua superficie le fette di melanzane. Sopra queste ultime distribuiamo il sugo di pomodoro, il cotto e la mozzarella tagliata a cubetti. Condiamo con un filo d’olio e un po’ di sale.

Avvolgiamo il rotolo su se stesso e richiudiamolo accuratamente anche alle estremità.

Posizioniamolo su una teglia rivestita con della carta da forno, e inforniamo a 180° in forno preriscaldato per 30 minuti.

Controlliamo di tanto in tanto come procede la cottura, senza aprire il forno. Il rotolo dovrà formare una crosticina dorata davvero invitante.

Allo scadere del tempo estraiamo il rotolo dal forno, tagliamolo a fette e il gioco è fatto! Sarà davvero impossibile resistere a questo rotolo di pizza alla parmigiana filante che sta davvero spopolando.

Approfondimento

Solo 5 ingredienti per preparare questa squisita torta salata pronta in 10 minuti