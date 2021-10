Tutti sanno che una sana e corretta alimentazione è uno dei modi più semplici e sicuri di fare prevenzione. È necessario infatti limitare le carni rosse, aumentando invece la frequenza delle proteine di origine ittica e vegetale. Ad esempio questo legume molto gustoso e popolare è un potente alleato per rafforzare la memoria. Poi bisogna rispettare le linee guida e incamerare almeno 5 porzioni al giorno fra frutta e verdura. Sempre in ambito è poi possibile ridurre tantissimo il rischio di contrarre il cancro con queste abitudini consigliate dalla scienza. Se vogliamo provare a portare in tavola un piatto gustoso e che fa bene, oggi diamo un consiglio in merito. Ecco il cremoso piatto d’autunno potrebbe aiutare la salute cardiovascolare e allontanare il cancro.

Ingredienti

400 grammi di pasta corta, preferibilmente farfalle;

250 grammi broccolo romanesco già lessato o 320 se da lessare;

40 grammi di nocciole;

1 spicchio di aglio di piccole dimensioni;

30 grammi di grana padano DOP;

olio extravergine di oliva quanto basta;

4 cucchiai di latte vaccino;

sale quanto basta;

pepe nero quanto basta.

Il cremoso piatto d’autunno potrebbe aiutare la salute cardiovascolare e allontanare il cancro

Incominciare a occuparsi della verdura. Togliere dunque le parti di scarto come ad esempio il torsolo dei broccoli e poi dividerli in cimette. Lavare ognuna di queste ultime accuratamente sotto l’acqua del rubinetto. Riempire una pentola di acqua e metterla a lessare. Al bollore aggiungere dell’acqua salata e buttare dentro gli ortaggi. Aspettare circa 10 minuti. In questo lasso di tempo saranno diventati morbidi e saranno facili da infilzare con la forchetta. Scolarli e lasciarli un attimo da parte.

Togliere l’anima e la buccia all’aglio. Con l’aiuto di un mixer ad immersione creare una crema di broccoli. A questa aggiungere l’aglio, il formaggio, le nocciole e il latte. Frullare il tutto alla massima potenza. Aggiungere l’olio e poi aggiustare di sale e pepe secondo il proprio gusto personale. Nel frattempo mettere su l’acqua per la pasta. Salarla al bollore e buttare le farfalle, aspettando il tempo indicato sulla confezione. Impiattare e, se si desidera, guarnire con una bella spolverata di ulteriore grana.

Le proprietà di questa preparazione

Questa ricetta unisce le proprietà del broccolo a quella della frutta secca. Infatti secondo l’Humanitas questo ortaggio ricco di antiossidanti vanta un’azione anti-tumorale. Inoltre è anche di grande aiuto contro le infezioni e per proteggere il cuore. Allo stesso modo le nocciole hanno una buona funzione per il benessere dell’apparato cardiovascolare. Inoltre sono ottime fonti di vitamina K e sodio.

