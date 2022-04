Passioni travolgenti e successi nel lavoro per i nati sotto il segno del Toro e per questi altri due segni

Le posizioni di Marte e Venere sono fondamentali in astrologia per capire cosa succederà in campo sentimentale e lavorativo. Ebbene da oggi quest’ultimo pianeta entra nell’orbita del Toro. Dunque ogni emozione acquisisce forze e consapevolezza. I tempi diventano quindi maturi per raggiungere gli obiettivi lavorativi che alcuni segni inseguono da lungo tempo. Per altri invece sarà la sfera sentimentale, sotto l’influsso della Venere, che si colorerà di un rosso accesso.

Ebbene, si prevedono passioni travolgenti e successi nel lavoro per i nati in questi giorni ma non solo.

Dopo la semina, tempo di raccolta

Partendo dall’ambito professionale per i Toro è finalmente giunto il momento di raccogliere i frutti del loro duro lavoro. Sono mesi infatti che questi lavorano senza sosta alla creazione di un progetto lavorativo che potrà finalmente prendere forma e concretizzarsi. La felicità per il successo professionale invaderà anche la sfera sentimentale. È infatti il momento giusto per “lasciarsi trasportare dalla corrente” e vivere le impetuose emozioni del cuore senza paure e inibizioni. Se il partner è del segno dei Gemelli sono previste giornate romantiche che si riveleranno davvero indimenticabili.

Sono infatti i nati sotto questo segno che, insieme con i Toro, godranno di un momento di gioia in tutti i campi. I collaboratori con cui si stringeranno le alleanze più forti e durature saranno con i nati a cavallo fra il mese di settembre e di ottobre. Saranno infatti i colleghi della Bilancia a suggerire il passo decisivo da fare per realizzare un ambizioso progetto che da tempo latita. Le difficoltà dei Gemelli in amore si trasformeranno in un lontano ricordo ed il sole tornerà a splendere sulle coppie di vecchia data ma anche su quelle appena nate. I single saranno travolti da un fascino senza pari. Occhi aperti solo con gli Acquario, che potrebbero, alla lunga, rivelarsi falsi.

Passioni travolgenti e successi nel lavoro per i nati sotto il segno del Toro e per questi altri due segni

Infine, momenti di gloria attenderanno i nati sotto il segno della Vergine. La proverbiale capacità di analizzare e risolvere le situazioni, anche le più complesse, raggiungerà il suo apice. Dunque si prevede un grosso avanzamento di carriera. Questo potrebbe causare anche le ire di qualche collega, a cui non va comunque data importanza. Una calda fiamma renderà incandescente il cuore e, dopo tanto tempo, i nati fra agosto e settembre potranno riparlare di amore con la “A” maiuscola. Per i single è probabile un ritorno di fiamma con un Toro.

