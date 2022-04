Finalmente arriva la svolta per gli Ariete e questi altri 2 segni baciati dalla fortuna ma anche momenti difficili per chi ha questi ascendenti

Dopo Pasqua arrivano finalmente buone notizie per chi sono mesi che si trova la fortuna contro. Ebbene grazie all’influsso delle stelle potrebbe essere un anno decisivo in amore per alcuni, mentre nuovi progetti di vita illumineranno la vita di altri. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà secondo gli astrologi.

Ariete, Cancro e Acquario

Dunque finalmente arriva la svolta per gli Ariete. Saturno farà sentire la sua influenza per coloro che festeggiano il compleanno in questi giorni, soprattutto nella sfera lavorativa. Infatti i nati a cavallo fra marzo ed aprile riusciranno a raggiungere, dopo tanti sforzi, delle posizioni importanti, soprattutto chi lavora in proprio porterà a termine gli ambiziosi obiettivi che si era prefissato.

Il periodo dopo le feste sarà ricco di novità e belle sorprese anche per i nati a cavallo fra giugno e luglio. Ebbene un grande colpo di fortuna che riguarda la sfera sentimentale farà vivere ai Cancro giornate ricche di emozioni romantiche.

Dalla pasquetta in poi l’Acquario vivrà un periodo di grandi soddisfazioni. I nati infatti fra gennaio e febbraio si troveranno avvolti da un’aurea di fascino e simpatia che conquisterà chiunque si trovi ad interagire con loro. Un consiglio è quello di approfittare dei giorni per ampliare la cerchia di amicizie e conoscenze che potrebbero poi risultare utili anche in ambito lavorativo.

Purtroppo si troverà ad affrontare una strada in salita chi ha questi ascendenti. Sostanzialmente l’ascendente dà indicazioni sul modo di porsi di una persona. Può essere dunque utile per capire i motivi per cui ci si comporta in una determinata maniera.

Ebbene coloro che sono nati con un ascendente nel segno della Bilancia dovranno fare i conti con un periodo di confusione. Una serie di equivoci e fraintendimenti con le persone care segneranno i giorni dopo le feste. Imprevisti e uno stato di irritazione verso il Mondo circostante non renderà facili le settimane a venire. Il suggerimento è di ignorare coloro che ci appaiono eccessivamente invadenti, al limite della maleducazione. La parola d’ordine per uscire indenni da questo periodo deve essere “diplomazia”.

Infine i nati con ascendente nel segno della Vergine sentiranno oscillare il loro proverbiale equilibrio. Emozioni contrastanti e poca chiarezza nel vedere le cose accompagneranno queste persone fino al prossimo fine settimana, quando finalmente ritroveranno la propria integrità.

