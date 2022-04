Il mondo imprenditoriale si dipinge sempre più di rosa grazie al Fondo impresa Femminile. Questo ha lo scopo di creare e promuovere un ambiente più produttivo per le nuove imprenditrici. Sono previsti infatti incentivi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di attività imprenditoriali guidati dalle donne. Gli incentivi si rivolgono a cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie. Nonché a società di capitale con componenti degli organi d’amministrazione per almeno 2/3 donne, imprese individuali con titolare donna e lavoratrici autonome con partita IVA. A partire da maggio parte il suddetto Fondo che incentiva le donne a iniziare o rafforzare nuove attività per la realizzazione di progetti innovativi. I settori interessati sono quelli riguardanti industria, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio, turismo e artigianato. Il Fondo dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 200 milioni di euro.

Soldi per le donne disoccupate e lavoratrici senza limiti d’età che compilano questa semplice domanda di fondo perduto

Le domande per richiedere i contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati potranno essere presentate secondo le date di apertura degli sportelli nelle seguenti date:

dal 5 maggio 2022, ore 10,00, potrà effettuarsi la compilazione delle domande per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi. Mentre la domanda dovrà presentarsi dalle ore 10,00 del 19 maggio 2022;

mentre la compilazione delle domande per lo sviluppo d’imprese femminili costituite da più di 12 mesi potrà effettuarsi dalle ore 10,00 del 24 maggio 2022. La presentazione della domanda, invece, a partire dalle ore 10,00 del 7 giugno.

Gli sportelli online per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del MISE. In questa prima fase si prevede pertanto l’apertura di sportelli online e l’attivazione di azioni di accompagnamento, formazione e valorizzazione della cultura imprenditoriale delle donne. Per accedere alla piattaforma le interessate dovranno essere munite d’identità digitale, firma digitale e PEC.

In cosa consiste?

Se l’impresa è stata costituita da meno di 12 mesi o se ne vuole costituire una nuova, possono presentarsi progetti d’investimento fino a 250.000 euro. Il Fondo metterà a disposizione un contributo a fondo perduto che varierà nel seguente modo:

per progetti fino a 100.000 euro l’agevolazione coprirà l’80% delle spese, o il 90% per donne disoccupate entro un tetto massimo di 50.000 euro;

per progetti fino a 250.000 euro, l’agevolazione coprirà il 50% delle spese fino ad un massimo do 125.000 euro.

Qualora si abbia un’impresa attiva da oltre 12 mesi potranno presentarsi progetti d’investimento fino a 400.000 euro per sviluppare nuove attività o ampliare quelle esistenti. In questo caso il Fondo prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero, con una copertura dell’80% delle spese ammissibili. Il tetto massimo sarà di 320.000 euro da rimborsare entro 8 anni.

In ogni caso il progetto dovrà essere realizzato entro 24 mesi. Pertanto prima dell’estate arriveranno soldi per le donne disoccupate e lavoratrici che potranno in tal modo realizzare il sogno di una vita.

Approfondimento

Soldi in arrivo a giovani e donne di qualunque età che compileranno questa domanda di fondo perduto in tempo utile