Andare in pensione a 40 anni di età è una cosa che appare impossibile al giorno d’oggi. Infatti l’età pensionabile in Italia è nettamente tra le più alte d’Europa. Servono 67 anni di età per la stragrande maggioranza delle prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS e da altri fondi previdenziali. In alternativa servono carriere lavorative lunghe che devono arrivare ben oltre i 40 anni di contributi previdenziali versati. Ma c’è chi si ingegna per trovare vie alternative a queste ferree regole italiane. Per esempio c’è il metodo FIRE che è acronimo di “Financial Independence, Retire Early”. Raggiungere l’indipendenza finanziaria a tal punto da pensionarsi in anticipo è il sunto del metodo FIRE.

Una soluzione incredibile per andare in pensione e vivere di rendita già a 40 anni di età e che molti iniziano a considerare

L’indipendenza economica è l’oggetto alternativo alla stanchezza dopo anni ed anni di lavoro che porta le persone a sognare la pensione. Grazie ad un innovativo quanto particolare programma di risparmio e programmazione finanziaria, molte persone vedono nel metodo FIRE uno strumento utile a raggiungere il doppio obbiettivo dell’indipendenza reddituale e della pensione. Un metodo che trova sempre più proseliti visto che non c’è niente di meglio all’orizzonte se si pensa che con tale programma si promette un riposo già a partire dai 40 anni di età. Ridurre le spese e pianificare i risparmi è ciò che con questo metodo si suggerisce agli interessati. Grazie a programmi di risparmio e investimento, i promotori di questo metodo promettono il miracoloso pensionamento a 40 anni di età.

Risparmiare più soldi possibile per una indipendenza anticipata

Risparmiare più soldi possibile per raggiungere prima l’indipendenza economica che permetterà di non lavorare più. Una soluzione incredibile per andare in pensione molto prima del previsto. Il metodo si basa sull’accantonare il 75% circa del reddito annuo prodotto. La gestione dei soldi deve essere piuttosto parsimoniosa quindi. La regola principale del metodo FIRE è quella del 4% ideata da un consulente finanziario, William Bengen, fautore dell’indipendenza finanziaria. Secondo lo studioso, l’indipendenza finanziaria si compie nel momento in cui un soggetto riesce a mettere da parte una parte di reddito annuo pari a 25 volte quello che si spende annualmente. Mettere da parte il 75% del reddito annuo prodotto fa accumulare soldi a sufficienza per arrivare, a 40 anni, a vivere di rendita, prelevando ogni anno il 4% del tesoretto accumulato.

Grazie ad una formula matematica, accantonando una determinata cifra, piuttosto elevata e non senza sacrifici nell’immediato, una volta giunti a 40 anni di età si dovrebbe poter smettere di lavorare. Si dovrebbe poter vivere di rendita prelevando il 4% di quanto accantonato per arrivare alla pensione effettiva. Una idea estemporanea , una soluzione incredibile per andare in pensione prima. Naturalmente si tratta di uno studio che lascia dubbi e perplessità non indifferenti. Innanzi tutto perché si tratta di vivere a spesa limitata per molti anni per risparmiare il più possibile. E poi perché molto dipende dal proprio reddito durante gli anni di risparmio. Senza considerare poi che una volta raggiunta l’età della pensione, occorrono anni di contributi per poter accedere alla meritata quiescenza. E lasciare ogni attività già a 40 anni, non favorisce certo l’accumulo della contribuzione minima.

