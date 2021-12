Migliorare il nostro aspetto è un’esigenza oltre che un piacere. In particolare, il viso è la parte del corpo, insieme alle mani, più sensibile agli agenti atmosferici e ai segni del tempo che passa. Curare la pelle ogni giorno con prodotti adatti la rende sana ma anche potrebbe rallentare la formazione delle odiate rughe. Per quanto riguarda il trucco, non solo ci rende più belle e sicure, ma spesso fa sì che il volto che guardiamo allo specchio rappresenti la nostra interiorità. Quindi, non è solo un fattore estetico, ma anche psicologico.

Per un trucco a lunga durata poche conoscono come fare questo efficace primer viso fai da te

Prima del trucco vero e proprio bisogna prendersi cura della pelle. Vediamo in particolare come preparare la pelle grassa o mista al make up. La detersione è importantissima, specialmente in caso di pelle impura. I prodotti in commercio sono molti, sono da preferire le linee apposite a base acquosa o, comunque, quelli non troppo aggressivi, poiché stimolerebbero le ghiandole sebacee ottenendo un effetto contrario. Una volta a settimana, in aggiunta, fare delle maschere purificanti potrebbe giovare, magari con prodotti naturali. Per far durare a lungo il trucco, anche in caso di pelle grassa e mista, è necessario usare il primer. Il primer è un prodotto che, applicato sul viso, trattiene più a lungo i prodotti del make up. Ce ne sono molti in vendita, ma se vogliamo farne uno a casa, ecco qualche idea fai da te. Occorrente per la prima soluzione:

30 g di crema per il viso idratante per pelli grasse;

amido di riso o mais: mezzo cucchiaino;

cipria trasparente: mezzo cucchiaino.

Basterà aggiungere alla crema in una ciotolina amido e cipria e applicare il composto sul viso. Aspettare qualche minuto e poi stendere il fondotinta compatto o in polvere e proseguire col trucco.

Ecco un’altra soluzione fai da te

Cosa occorre per fare un altro primer per pelli miste o grasse:

barattolino vuoto ben pulito e asciutto;

un cucchiaino di amido di mais o riso;

4 cucchiaini di aloe vera in gel;

un cucchiaino di argilla bianca.

In una ciotolina mischiare le polveri e poi unirvi un cucchiaino di aloe in gel alla volta, mescolando bene per evitare la formazione dei grumi. Quando la cremina è ben omogenea, si può trasferire nel barattolino. Usare questo primer fai da te, attendere qualche minuto e poi procedere con fondotinta e il resto del make up. Dato che il preparato non contiene conservanti, è bene utilizzarlo in breve tempo o regolarsi con le dosi per una sola applicazione. Entrambi i composti vanno applicati sul viso evitando la zona occhi. Sulla palpebra, in mancanza del primer adatto, andrà bene un ombretto cremoso prima di quello in polvere. In mancanza di quello cremoso, bagnare il pennellino prima di applicare l’ombretto in polvere in modo da farlo durare di più.

